حسینعلی امیری استاندار فارس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره خسارت‌های وارده به استان فارس در ایام جنگ چهل روزه گفت: یکی از استان‌هایی که مورد هدف دشمن بود، استان فارس بود. مانند بقیه جاهایی که اماکن نظامی و غیرنظامی مورد هدف دشمن قرار گرفت، در استان فارس هم بخش‌هایی از اماکن غیرنظامی مورد تهاجم دشمن قرار گرفت.

وی ادامه داد: اما تلاش مجموعه و همکارانم بر این بود که مردم سایه جنگ را احساس نکنند و بر این اساس الحمدالله ما از هر حیث، نسبت به پاییز ۱۴۰۳، مخصوصا از حیث کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در وضع بسیار مطلوبی قرار داریم.

استاندار فارس درباره برخی اتهامات و هجمه‌ها به رئیس‌جمهور گفت: دولت تمام و کمال پای کار بوده؛ آنچه که تصمیم‌گیری می‌شود در هرم نظام و در هرم حاکمیت است؛ نه تصمیم دولت و نه تصمیم مجلس، بلکه در هرم حاکمیت نظام جمهوری اسلامی تصمیمات گرفته می‌شود.

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