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استاندار فارس در گفت‌وگو با ایلنا:

تصمیمات در هرم حاکمیت گرفته می‌شود نه دولت و مجلس

تصمیمات در هرم حاکمیت گرفته می‌شود نه دولت و مجلس
کد خبر : 1793033
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استاندار فارس درباره برخی اتهامات و هجمه‌ها به رئیس‌جمهور گفت: دولت تمام و کمال پای کار بوده؛ آنچه که تصمیم‌گیری می‌شود در هرم نظام و در هرم حاکمیت است؛ نه تصمیم دولت و نه تصمیم مجلس، بلکه در هرم حاکمیت نظام جمهوری اسلامی تصمیمات گرفته می‌شود.

حسینعلی امیری استاندار فارس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره خسارت‌های وارده به استان فارس در ایام جنگ چهل روزه گفت: یکی از استان‌هایی که مورد هدف دشمن بود، استان فارس بود. مانند بقیه جاهایی که اماکن نظامی و غیرنظامی مورد هدف دشمن قرار گرفت، در استان فارس هم بخش‌هایی از اماکن غیرنظامی مورد تهاجم دشمن قرار گرفت.

وی ادامه داد: اما تلاش مجموعه و همکارانم بر این بود که مردم سایه جنگ را احساس نکنند و بر این اساس الحمدالله ما از هر حیث، نسبت به پاییز ۱۴۰۳، مخصوصا از حیث کالاهای اساسی و مایحتاج عمومی مردم در وضع بسیار مطلوبی قرار داریم.

استاندار فارس درباره برخی اتهامات و هجمه‌ها به رئیس‌جمهور گفت: دولت تمام و کمال پای کار بوده؛ آنچه که تصمیم‌گیری می‌شود در هرم نظام و در هرم حاکمیت است؛ نه تصمیم دولت و نه تصمیم مجلس، بلکه در هرم حاکمیت نظام جمهوری اسلامی  تصمیمات گرفته می‌شود.

 

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