جلال رشیدی کوچی فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که از نظر شما ریشه اصلی انتقادات تند برخی افراد، به‌ویژه افرادی که صاحب تریبون هستند، از جمله نمایندگان مجلس، نسبت به روند مذاکرات عنوان کرد: به نظر من، تنها جریانی که در این شرایط انتقادات نزدیک به تخریب را انجام می‌دهد، چه از طریق سخنانشان در میادین اصلی شهرها، چه از طریق نمایندگانشان در مجلس و چه از طریق رسانه‌هایشان، از جمله بخشی از صداوسیما و برخی بخش‌های دیگر رسانه‌ای، جبهه پایداری است. یعنی امروز این موضوع به‌وضوح مشخص شده که تنها جریان و تنها گروهی که چنین رفتاری را دنبال می‌کند، جبهه پایداری است.

تنها جریانی که همچنان ساز خودش را می‌زند، جبهه پایداری است

طوری رفتار می‌کنند که گویی هیچ‌کسی غیر از آن‌ها دغدغه ایران، اسلام و ارزش‌های دینی را ندارد

وی ادامه داد: اگر جریانات منتسب به اصلاح‌طلبی و همچنین جریانات منتسب به اصولگرایی را مورد توجه قرار دهید، تقریباً همه متفق‌القول حول محور وحدت، اختلافات سیاسی را کنار گذاشته‌اند و می‌بینیم که به شکلی واحد برای پشت سر گذاشتن این بحران و این جنگ عمل می‌کنند. تنها جریانی که همچنان ساز خودش را می‌زند، جبهه پایداری است.

این فعال سیاسی تاکید کرد: یکی از دلایل این موضوع آن است که این افراد عموماً دارای تفکرات تند هستند؛ یعنی بدون در نظر گرفتن جمیع جهات، بدون در نظر گرفتن آسیب‌هایی که وارد شده، بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، بدون در نظر گرفتن نارضایتی‌های اجتماعی و بدون توجه به بسیاری از واقعیات موجود، صرفاً بر این باورند که حتماً باید همان چیزی که آن‌ها می‌گویند اجرا شود. به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویی هیچ‌کسی غیر از آن‌ها دغدغه ایران، کشور، اسلام، دین و ارزش‌های دینی را ندارد.

رشیدی کوچی گفت: نکته دوم این است که به نظر می‌رسد این بزرگواران به این نتیجه رسیده‌اند که آرام آرم قرار است از برخی تصمیمات کلان کشور کنار گذاشته شوند و می‌دانیم که این موضوع موجب شده واکنش‌های تند و بعضاً همراه با دلخوری از خود نشان دهند. تا جایی که من اطلاع دارم، البته جزئیات آن را نمی‌دانم و صرفاً در اخبار خوانده‌ام، نماینده این جریان یعنی آقای جلیلی از شورای عالی امنیت ملی کنار گذاشته شده است. اگر چنین موضوعی صحت داشته باشد، طبیعی است که آن را برنتابند و همین مسئله هم مزید بر علت شده است.

وی ادامه داد: نکته سوم این است که این جریان، بقای سیاسی خود را همواره در ایجاد دوقطبی‌ها و تضادها دیده است. این افراد همواره تلاش کرده‌اند در کشور دوقطبی ایجاد کنند و این دوقطبی‌ها برای آن‌ها منافع سیاسی به همراه داشته است. اما شرایط اخیر موجب از بین رفتن بسیاری از این دوقطبی‌ها شده است.

برخی جریان‌ها همواره در فضای دوقطبی‌ها زنده مانده‌اند

این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این جریان سال‌ها متأسفانه این‌گونه القا می‌کرد که اگر حجاب افراد مطابق میل و سلیقه آن‌ها نباشد، آن افراد منافق، دشمن خدا و دشمن کشور هستند. این تفکر متأسفانه موجب شد بخشی از جوانان ما از حاکمیت و حکومت فاصله بگیرند. این روند آن‌قدر ادامه پیدا کرد تا به جنگ اخیر رسیدیم و مشاهده کردیم بسیاری از افرادی که شاید از نگاه این آقایان حجاب مطلوبی نداشتند و حتی ممکن بود از سوی آنان دشمن خدا تلقی شوند، در میدان حاضر شدند و پای کار کشور ایستادند. در همین چارچوب به یاد سخنان رهبر شهیدمان می‌افتیم که می‌فرمودند این افراد دلشان با انقلاب است؛ شاید ظاهرشان از نظر برخی مطلوب نباشد، اما پای کار نظام و انقلاب هستند. من این سخنان را به مضمون نقل می‌کنم.

رشیدی کوچی گفت: برخی جریان‌ها همواره در فضای دوقطبی‌ها زنده مانده‌اند. اکنون که نوعی اتحاد شکل گرفته، پرده‌ها کنار رفته و مشخص شده بسیاری از دوقطبی‌هایی که این جریان ایجاد می‌کرد، مبنای درستی نداشته است، طبیعی است که ناراحت باشند و تلاش کنند خود را در همان فضای دوقطبی حفظ کنند. به نظر من این چند عامل در کنار اختلافات سیاسی با اشخاصی همچون آقای قالیباف و آقای پزشکیان قرار گرفته است. برخی از آن‌ها همچنان در فضای انتخابات گذشته سیر می‌کنند و همین مسئله موجب شده متوجه آسیب‌هایی که به کشور وارد می‌کنند، نباشند.

وی ادامه داد: معتقدم ادامه این روند نمی‌تواند بدون واکنش باقی بماند و برخورد قاطعی با این جماعت صورت خواهد گرفت. باور من این است که این اتفاق هم رخ خواهد داد. من در توییتی نوشتم که به نظر من یکی از دستاوردهای این جنگ می‌تواند پایان دادن به دوقطبی‌های کاذب در برخی فضاهای سیاسی کشور باشد؛ ان‌شاءالله.

دشمن تلاش می‌کند از اختلافات بهره‌برداری کند

این فعال سیاسی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بعضاً اظهارنظرهای تند و انتقادی، چه از سوی نمایندگان و چه از سوی افرادی که در رسانه‌ها فعال هستند یا به عنوان افراد تریبون‌دار شناخته می‌شوند، مطرح می‌شود، این موضوع تا چه اندازه می‌تواند بر اراده ملی در مواجهه با مسائل کلان کشور تأثیر بگذارد، تصریح کرد: قطعاً تأثیر می‌گذارد. نمی‌توان گفت هیچ تأثیری ندارد. بالاخره این اظهارنظرها، هرچند ممکن است برای ما در داخل چندان مهم تلقی نشود و بگوییم فلان نماینده مجلس چنین سخنی گفته است، اما واقعیت این است که برای طرف مقابل مهم است و این مواضع مورد رصد و بررسی قرار می‌گیرند.

رشیدی کوچی ادامه داد: نمونه بارز آن را در رسانه‌های معاند و از جمله شبکه‌های صهیونیستی مشاهده کردیم. حتی در شبکه‌های اجتماعی و در مواضع منتسب به دونالد ترامپ هم دیدیم که بعضاً از وجود اختلافات میان برخی جریان‌های سیاسی در ایران ابراز خرسندی شده بود. وقتی دشمنان ما این موضوع را با صدای بلند مطرح می‌کنند، نشان می‌دهد که برای آن‌ها اهمیت دارد. بنابراین به نظر من باید با دقت بیشتری درباره چنین موضوعاتی سخن گفت.

وی گفت: به اعتقاد بنده، هرچند ممکن است برخی جریان‌ها با این تحلیل موافق نباشند و البته برای من نیز اهمیتی ندارد که موافق باشند یا نه، اما همان افرادی که میدان جنگ را مدیریت کردند، امروز هم در میدان مذاکره حضور داشتند و داردند. در واقع میدان جنگ و میدان مذاکره در امتداد یکدیگر قرار دارند. اینکه گفته شود شما جنگ را خوب اداره کردید اما برای مذاکره مناسب نیستید، به نظر من سخن دقیق و درستی نیست. بنابراین، دشمن حتماً تلاش می‌کند از این اختلافات بهره‌برداری کند؛ همان‌گونه که نشانه‌های آن را در رسانه‌های صهیونیستی و برخی مواضع ترامپ مشاهده کرده‌ایم.

انصاف نیست بدون اطلاع کافی نسبت به عملکرد تیم ممذاکره‌کننده قضاوت یا تخریبی صورت گیرد

این نماینده سابق مجلس در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان میان اظهارنظرهای نمایندگان، افراد تریبون‌دار با روند رسمی و محرمانه توازن ایجاد کرد. آیا لازم نیست چارچوب مشخصی برای اظهارنظر درباره مسائلی به ویژه در حوزه سیاست خارجی تدوین شود، تصریح کرد: اینکه بخواهیم چارچوب جدیدی تعریف کنیم، باید توجه داشت که هم‌اکنون هم چارچوب‌هایی وجود دارد. مشکل اصلی اینجاست که برخی از افرادی که انتقاد یا حتی تخریب می‌کنند، خود را مقید به این چارچوب‌ها نمی‌دانند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، اعتقاد ما از ابتدا بر این بود که تا زمانی که مذاکرات به نتیجه نهایی نرسیده قرار نیست جزئیات آن علنی شود و دیدیم که در آستانه نهایی شدن این جزئیات منتشر و مطرح شد. به نظر من این شیوه هم صحیح است؛ یعنی تا زمانی که موضوعی نهایی نشده، نباید آن را رسانه‌ای کرد. باید اجازه داد کسانی که مسئولیت هدایت میدان مذاکره و دیپلماسی را بر عهده دارند، وظیفه خود را انجام دهند.

رشیدی کوچی تاکید کرد: منِ جلال رشیدی قطعاً دلسوزتر از آن‌ها نسبت به کشور نیستم. این افراد جان خود را کف دست گرفته‌اند و در میدان مذاکره برای کشور تلاش می‌کنند. ما می‌دانیم که برای مثال در این مدت آقای قالیباف به قطر و پاکستان سفرهایی کردند و بازگشتند و طبیعی است که حتی احتمال شناسایی محل حضور و تهدیدات امنیتی علیه این افراد وجود داشته باشد. وقتی می‌بینیم این افراد جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند و برای کشور و انقلاب در حال تلاش هستند، چه در میدان نبرد و چه در میدان دیپلماسی، انصاف نیست که بدون اطلاع کافی نسبت به عملکرد آن‌ها قضاوت یا تخریب صورت گیرد.

هر جنگی در نهایت باید در نقطه‌ای پایان یابد

وی گفت: هیچ‌کس به مذاکرات با آمریکا اعتماد کامل ندارد، زیرا طرف مقابل ما فردی غیرقابل پیش‌بینی است ما با یک آدم عاقل سر و کار نداریم. با این حال، از سوی دیگر نمی‌توان از میدان دیپلماسی فاصله گرفت؛ چرا که هر جنگی در نهایت باید در نقطه‌ای پایان یابد و بهتر بود که در شرایطی که دست برتر را داریم، بتوانیم امتیازات لازم را کسب کنیم که الحمدلله این اتفاق هم افتاد.

این فعال سیاسی تصریح کرد: طرف مقابل بارها نشان داده که رفتاری غیرقابل پیش‌بینی دارد. حتی با وجود تفاهم‌نامه اولیه که به زودی امضا خواهد شد، بی‌اعتمادی نسبت به طرف مقابل وجود دارد و این بی‌اعتمادی هم کاملاً منطقی است. اگر منِ نوعی این موضوع را درک می‌کنم، قطعاً مسئولان و تصمیم‌گیران کشور هم نسبت به آن آگاه هستند.

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