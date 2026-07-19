منان رئیسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره این‌که قیمت مسکن هم در بحث اجاره بها و هم فروش افزایش پیدا کرده است و دست‌اندرکاران بازار مسکن علت جهش قیمت را شرایط جنگی و نبود مصالح به دلیل تخریب کارخانه‌های تولیدکننده آن‌ها در جنگ توسط دشمن اعلام می‌کنند، گفت: قیمت مسکن در چند ماه اخیر بسیار افزایش پیدا کرده است. بخش عمده‌ای از این وضعیت به جهش قیمت مصالح که شامل تیرآهن، نبشی، میلگرد و سیمان است، باز‌می‌گردد.

سهم کارخانه‌هایی که مورد اصابت قرار گرفته‌اند از بازار مصالح کشور بسیار ناچیز است



نائیب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلام ادامه داد: آقایان برخی توضیحات و توجیهات مانند این که کارخانه‌ها مورد حمله قرار گرفته است، می‌آوردند. درصورتی که بررسی‌های شخصی که انجام دادم نشان می‌دهد سهم کارخانه‌هایی که مورد اصابت قرار گرفته‌اند از بازار مصالح کشور بسیار ناچیز است.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی مسکن ادامه داد: مهم‌ترین کارخانه‌ای که مورد حمله قرار گرفته فولاد اصفهان است که اساساً در حوزه صنعت ساختمان فعال نیست. در واقع نبشی، میلگرد و تیرآهن از قطعاتی تحت عنوان شمش و بلوم تولید می‌شوند. فولاد اصفهان هم شمش و بلوم تولید نمی‌کند؛ فولاد اصفهان اسلب و ورق تولید می‌کند و مصرف آن بیشتر در سایر صنایع، مانند خودروسازی و صنایع دیگر است.

تنها کارخانه مهمی که سهم محصولاتش در بازار مسکن قابل توجه بوده فولاد خوزستان است

وی تاکید کرد: تنها کارخانه مهمی که سهم محصولاتش در بازار مسکن قابل توجه بوده و در تولید مسکن از محصولات این کارخانه استفاده می‌شد، فولاد خوزستان است که ظرفیت تولید بلوم آن در سال حدود ۲ میلیون تن است، در حالی که تولید داخلی کشور حدود ۲۰ میلیون تن است. بنابراین سهم فولاد خوزستان در بازار تنها حدود ۱۰ درصد است و حتی این ۱۰ درصد نیز صرفاً در صنعت ساختمان استفاده نمی‌شد چراکه شمش و بلوم علاوه بر صنعت ساختمان در سایر صنایع هم مورد مصرف قرار می‌گیرد.

رئیسی اظهار داشت: بنابراین اینکه برخی بهانه می‌آورند که کمبود مصالح دلیل بالا رفتن قیمت مسکن است، معتقدم بهانه خوبی نیست و عمده افزایش قیمت مسکن به دلیل انتظارات تورمی است. در برخی مناطق هم این افزایش قیمت به دلیل جهش قیمت زمین رخ داده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تقریباً در کلان‌شهرها بیش از ۵۰ درصد قیمت تمام شده مسکن مربوط به قیمت زمین است که این رقم در شهرهای دیگر متفاوت است اما میانگین کشوری نیز نزدیک به ۵۰ درصد است.

دولت باید تمرکز خود را بر جلوگیری از احتکار مصالح و عرضه کافی زمین بگذارد

وی تاکید کرد: اگر دولت بخواهد سیاست تنظیم‌گری مناسبی اتخاذ کند، به نظر من باید تمرکزش را بر جلوگیری از احتکار مصالح ساختمانی که در انبارها به وفور موجود است ولی عرضه نمی‌شود، قرار دهد. نکته دوم اینکه باید با عرضه کافی زمین، برنامه‌ریزی کند تا قیمت مسکن قابل کنترل باشد.

رئیسی با اشاره به مسکوت ماندن ثبت‌نام در نهضت ملی مسکن بیان کرد: در حال حاضر، ثبت‌نام نهضت ملی مسکن و «سامانه تم» (سامانه ثبت نام وام ودیعه مسکن) که برای ثبت نام متقاضیان بسته است، که این باعث شده است متقاضیان نتوانند ثبت‌نام کنند و همین موضوع نیز بر جهش قیمت مسکن تأثیرگذار است.

وی درباره اقدامات مجلس برای نظارت بر بازار مسکن گفت: یکی از اقدامات مجلس، پیگیری برای عرضه زمین و سایر موارد ذکر شده است و ما بارها تذکرات لازم را به دولت داده‌ایم. موضوع دوم، پیگیری برای افزایش میزان تسهیلات ساخت در مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن است.

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