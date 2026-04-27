به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«به همه رانندگان زحمتکش و غیرتمند که در سخت‌ترین روزها و حتی در دل بحران‌ها و جنگ، بی‌وقفه چرخه تأمین کشور و حمل و نقل عمومی را زنده نگه داشتند، درود می‌فرستم.

شما قهرمانان بی‌ادعای جاده‌ها هستید؛ با همه توان در کنار شما برای خدمت به مردم ادامه می‌دهیم.

‎خوش رکاب»

