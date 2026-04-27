۹۰ درصد از خسارات آسیب دیدگان پرداخت شده است

به گزارش ایلنا، در سالگرد حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس، رئیس کل دادگستری هرمزگان ضمن حضور در محل این حادثه گزارشی از اقدامات دستگاه قضایی در این خصوص ارائه کرد.

وی با تسلیت مجدد این حادثه به خانواده‌های جان باختگان گفت: بر اساس گزارش مسئولان قضایی و اجرایی و اطلاعاتی که از صنعت بیمه وصول شده است، مجموع خسارات وارده به تجار و بازرگانان در حادثه انفجار بندر شهید رجایی، حدود ۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که از مبلغ، ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن تحت پوشش بیمه بوده است.

قهرمانی افزود: بر اساس گزارش شرکت‌های بیمه تا کنون ۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برابر با ۹۰ درصد از خسارات وارده پرداخت شده است.

وی یادآور شد: حدود ۸۰۰ میلیارد تومان از خسارات نیز باقی مانده که تدابیر لازم برای پرداخت آن اتخاذ شده است.

رئیس کل دادگستری تصریح کرد: از تعداد ۵۸ نفر جانباخته حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس نیز دیه ۵۷ نفر متوفیان به حساب اولیای دم واریز شده و در خصوص یک نفر باقی مانده هم دیه آن تأمین و به حساب سپرده دادگستری واریز شده تا پس از بررسی مدارک و رفع ایرادات به اولیای دم پرداخت شود.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان اظهار داشت: در خصوص خودرو‌های دارای بیمه بدنه، خسارات وارده جمعاً به مبلغ ۴۹۵ میلیارد تومان به مالکین تعداد یکهزار و ۲۶ دستگاه خودرو پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: در خصوص خودرو‌های فاقد بیمه بدنه نیز در مجموع مبلغ ۲۰۳ میلیارد تومان به مالکین تعداد یکهزار و ۵۸۷ خودرو پرداخت شده است.

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان هرمزگان تأکید کرد: با احتساب موارد مذکور تاکنون مالکین بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی دارای بیمه بدنه یا فاقد بیمه خسارت هایشان را دریافت کرده‌اند.

وی همچنین بیان داشت: در این بازه زمانی ۱۸۳ میلیارد تومان خسارات بدنه به مالکین حدود ۶ هزار عدد کانتینر پرداخت شده و ۱۰۰ میلیارد تومان هم از محل بیمه محلی اختصاص یافته که با احتساب این موضوع در مجموع تاکنون تقریباً کار پرداخت بیش از ۹۰ درصد از خسارت‌ها انجام شده است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در بخش دیگری از گزارش خود به موضوع پرداخت دیه مصدومین حادثه انفجار در بندر شهید رجایی بندرعباس پرداخت و گفت: در خصوص افراد مصدوم در این حادثه که گواهی قطعی پزشکی قانونی داشته‌اند، تعداد ۴۸۸ نفر حدود ۱۰۰ میلیارد تومان دیه دریافت کرده‌اند و برای تعداد ۵۱ نفر هم اقدامات لازم برای پرداخت حدود ۲۱ میلیارد تومان در حال انجام است.

وی تأکید کرد: در خصوص مصدومان حادثه، نظریه کارشناسی تکمیلی و دستور بازپرس پرونده اخذ شده و توضیحات تکمیلی نیز از کارشناسان مربوطه خواسته شده و موضوع در حال پیگیری است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان در پایان با بیان اینکه اعلام عنوان شهید برای جان‌باختگان این حادثه یکی از مطالبات جدی خانواده‌های داغدار بوده است، تصریح کرد: پیگیری این موضوع توسط استاندار هرمزگان با جدیت در حال انجام است.