حضور سخنگوی دولت در وزارت دادگستری

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری در دیدار با فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، ضمن خیر مقدم و اظهار خرسندی از حضور مستمر اعضای دولت در دستگاه‌های اجرایی و پیگیری امور کشور، اظهار امیدواری کرد که سال جدید برای کشور و مردم ایران سال شکوفایی، موفقیت و آرامش باشد.

وزیر دادگستری در این دیدار، با اشاره به موضوع تنظیم بازار و تامین به موقع و به اندازه کالاهای مورد نیاز مردم گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات بازار، در دوران جنگ 12 روزه و جنگ رمضان فعالیت‌های ویژه‌ای را آغاز کرده و به صورت جدی در خصوص رصد بازار و رسیدگی به تخلفات احتمالی اقدام می‌کند.

رحیمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به موضوع پیگیری اخذ غرامت از متجاوزین در جنگ 12 روزه و جنگ رمضان اظهار داشت: محاکم داخلی کشورمان صلاحیت لازم برای رسیدگی به دعاوی طرح شده در خصوص دریافت خسارات ناشی از حملات آمریکا و اسراییل به کشورمان را دارا هستند و پیگیری لازم برای مستندسازی و طرح دعوا در حال انجام می‌باشد.

رحیمی اظهار داشت: در این زمینه با همکاری مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و کانون‌های وکلا و کارشناسان رسمی در خصوص ثبت رایگان وکالت و انجام کارشناسی اقدام می‌شود که در این خصوص غرفه‌هایی در برخی میادین اصلی تهران و برخی نقاط کشور تعبیه و همه شب هماهنگ با تجمعات مردمی، نسبت به ثبت درخواست‌ها و مستندسازی خسارات اقدام می‌کنند.

فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت نیز در دیدار با وزیر دادگستری و تعدادی از معاونین و مدیران این وزارتخانه، اظهار امیدواری کرد سال پیش رو، سال عزت و آبادانی ایران باشد.

سخنگوی دولت با اشاره به وضعیت نظارت بر بازار گفت: همگی باید آمادگی لازم برای هرگونه سناریوی احتمالی از سوی دشمنان را داشته باشیم و بخصوص در حوزه بازار و ایجاد بستر امن و مناسب برای انجام معاملات و خرید و فروش مایحتاج مردم اقدامات لازم انجام شود، همچنین باید با انجام نظارت لازم بر بازار، تخلفات احتمالی را به موقع رسیدگی کرد.

در ابتدای این نشست، علی فرهادی معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی و سیدمحمدمهدی غمامی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری، در خصوص اقدامات انجام شده در حوزه رصد و نظارت بر بازار و رسیدگی به تخلفات این حوزه و همچنین اخذ و پیگیری شکایات طرح شده برای اخذ غرامت از متجاوزین و مستندسازی خسارات وارده، ارایه کردند.