تصویب قانون جدید تردد در تنگه هرمز بلافاصله پس از بازگشایی مجلس
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ضمن تأکید بر تصویب قانون جدید تردد در تنگه هرمز بلافاصله پس از بازگشایی مجلس و ابلاغ آن به دولت، تصریح کرد: این طرح که ابعاد حقوقی آن در مجلس نهایی شده، گامی بلند برای تقویت بیسابقه واحد پولی کشور است.
به گزارش ایلنا، علاءالدین بروجردی با اشاره به تحولات پس از درگیریهای اخیر با آمریکا و تثبیت اقتدار میدانی ایران، گفت: یکی از دستاوردهای راهبردی در دوره اخیر که به اذعان تحلیلگران غربی و آمریکایی نیز رسیده، حاکمیت مطلق جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح بر تنگه هرمز است؛ امروز به صراحت اعلام میکنیم که هیچ شناوری بدون مجوز نیروی دریایی سپاه پاسداران حق عبور از این آبراهه راهبردی را ندارد.
نماینده مردم لارستان، خنج، گراش، اوز و جویم در مجلس شورای اسلامی، از آمادگی مجلس برای نهادینهسازی این حاکمیت خبر داد و افزود: جلسات متعددی برای بررسی ابعاد حقوقی و بینالمللی «طرح امنیت تنگه هرمز» برگزار شده است. این طرح بلافاصله پس از بازگشایی مجلس، در قالب قانونی لازمالاجرا تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ خواهد شد تا پایههای حقوقی این رویه مستحکم و مستدام شود.
وی با تأکید بر اینکه نباید معطل فرآیندهای زمانبر قانونی ماند، تصریح کرد: بر اساس مصوبات و صلاحدید شورای عالی امنیت ملی، این رویه باید در شرایط فعلی نیز با اتکا به قدرت نیروی دریایی سپاه اجرایی شود. هر کشتی عبوری که نیازمند پوشش بیمهای و خدمات دریایی است، باید از بستر شرکتهای بیمه ایرانی استفاده کرده و عوارض مشخصی را بابت خدمات و مسائل زیستمحیطی پرداخت کند. این مبالغ بر اساس استانداردهای جهانی (مشابه مدل کانال پاناما) محاسبه و اخذ خواهد شد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه از ایجاد زیرساختهای مالی این طرح خبر داد و گفت: بانک مرکزی در راستای اجرای این سیاست، ۴ حساب ویژه بر پایه واحدهای پولی ریال، یوآن، دلار و یورو افتتاح کرده است. طبق دستورات ابلاغی، عوارض اخذ شده توسط نیروی دریایی سپاه به این حسابها واریز میشود. این اقدام تا زمان تصویب نهایی قانون در مجلس، به عنوان یک رویه اجرایی دنبال خواهد شد.
بروجردی با اشاره به ابعاد امنیتی و اقتصادی این تصمیم خاطرنشان ساخت: با توجه به سوءاستفاده آمریکا از پایگاههای منطقهای و تهدید امنیت ملی ایران، اعمال مقررات سختگیرانه و ممانعت از عبور شناورهای نظامی متخاصم، حق قانونی ماست. از سوی دیگر، این طرح منبع درآمدی پایدار برای کشور خواهد بود. امیدواریم با تصویب نهایی زیرساختهای ارز دیجیتال و الزام کشورها به پرداخت عوارض با واحد ریال، شاهد تقویت بیسابقه ارزش پول ملی در مبادلات بینالمللی باشیم.