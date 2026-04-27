به گزارش ایلنا، ۲۶۱ نماینده مجلس با صدور بیانیه ای ضمن تاکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و خنثی کردن توطئه دشمنان، اعلام حمایت خود را از هیئت مذاکره کننده کشورمان اعلام داشته و تاکید کردند: تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حول محور رهبر انقلاب با اجماعی مثال زدنی درحال انجام است.

متن بیانیه به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ملت شریف و انقلابی ایران اسلامی

سلام علیکم

عملیات ترکیبی دشمن آمریکایی – صهیونی نشان می دهد که جنگ نظامی درحال ورود به مرحله ای پیچیده شامل اقدامات سیاسى، اقتصادی، امنیتى، جنگ روانى و رسانه اى است و در دوره جدید جنگ، دشمن به دنبال ایجاد شکاف در جبهه میدان، خیابان و دیپلماسی میان کارگزاران نظام و مردمی است که با حضور خیره کننده خود در نزدیک به دوماه گذشته، جهانی را به حیرت واداشته اند.

دشمن به درستی می داند که عامل اصلی شکست او در جبهه نظامی، اتحاد و انسجام مردم ایران و پشتیبانی آن ها از فرماندهان و میدان جنگ بوده است که مظاهر بی نظیر آن را در خیابان های سراسر وطن عزیزمان شاهد بوده و هستیم. از همین رو، اکنون که ظاهرا در دوره سکوت صحنه نبرد نظامی هستیم و یک دور مذاکره با دشمن انجام شده است، آمریکا و رژیم صهیونی درپی ایجاد خطای محاسباتی در میان مردم و رواج دادن بی اعتمادی به مسئولان از جمله هیئت مذاکره کننده کشورمان است. درحالی که ما نمایندگان ملت شریف و عزیز ایران، به این هیئت و به ویژه رییس محترم قوه قانونگذاری دکتر محمدباقر قالیباف که به عنوان مسئول هیئت مذاکره کننده، قدم در میدان جدید مبارزه با دشمن گذاشته اند، اعتماد داریم و از آن ها حمایت و پشتیبانی می‌کنیم و به پافشارى آن هیئت بر دفاع و تامین منافع ملی و حقوق کشور اعتقاد راسخ داریم.

در این میان دشمنان تلاش می کنند از طریق عملیات های رسانه ای، روایت سازی های جعلی، ناقص و القای اختلاف میان مسئولان ضمن ایجاد ابهام در افکار عمومى به ویژه بین متدینین و مدافعان انقلاب و وطن و درگیر کردن جامعه با روایت‌های متناقض در داخل، تمرکز را از دشمن اصلی منحرف ساخته و در حقیقت به دنبال جبران شکست نظامی و استعفاهای متعدد در دولت و ارتش امریکا، در جنگ سیاسی و شناختی هستند. البته که این طراحی دشمن نیز توسط مردم مبعوث شده با خون پاک رهبر شهید انقلاب اسلامی شکست خواهد خورد.

ما نمایندگان مردمی که لحظه ای تنگه خیابان را رها نکرده اند، تاکید می کنیم، علیرغم وجود ترورهای سنگین دشمن به خصوص شهادت امام شهیدمان حضرت آیت الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه ای، در سطوح مختلف مدیریتی کشور، تصمیم سازی و تصمیم‌گیری، حول محور رهبر رشید و معظم انقلاب با شجاعت، درایت و اجماعی مثال زدنی درحال انجام است.

بر این اساس از همه فعالان و کنشگران سیاسی و اجتماعی می خواهیم از گمانه‌زنی و تحلیل با تکیه بر شایعات و اطلاعات ناقص پرهیز کرده و اجازه ندهند طراحی های دشمن در جنگ شناختی، کام مردم را تلخ کند و امید است درسایه استقامت،وحدت وصبوری این ملت قهرمان وتحت رهبری مقام عظمای ولایت بزودی جهانیان شاهد پیروزی ایران اسلامی وجبهه مقاومت برکفر واستکبار جهانی باشند.

ان شاالله

انتهای پیام/