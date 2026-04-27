به گزارش ایلنا، جلسه مجمع نمایندگان استان تهران به ریاست سیدعلی یزدیخواه با حضور محمدصادق عظیمی فر معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی صبح امروز(دوشنبه، 7 اردیبهشت ماه) در محل شرکت پالایش نفت تهران برگزار شد.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران: حضور جهادی نیروهای پالایشگاهی مانع رسیدن دشمن به هدف خود از حمله به پالایشگاه‌ها و انبارهای نفت شد

سیدعلی یزدیخواه در این جلسه با اشاره به حضور جهادی نیروهای پالایشگاه ها در شرایط جنگی، گفت: دشمن آمریکایی-صهیونی انبار نفت های بزرگ تهران را مورد اصابت موشک های خود قرار داد تا توزیع 90 میلیون لیتر بنزین را دچار اختلال کند این در حالی بود که با حضور شبانه روزی نیروهای پالایشگاهی ما حتی یک روز هم احساس نکردیم اختلالی به وجود آمده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه با تأکید بر ضرورت تدبیر برای حوزه انرژی از جمله، سوخت، گاز و برق برای هرگونه شرایط احتمالی در آینده، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت نیز باید از سوی دستگاه های مربوطه پیگیری شود.

معاون وزیر نفت: هیچ اتفاقی مانع سوخت‌رسانی در کشور نخواهد شد

محمدصادق عظیمی فر نیز در این جلسه با اشاره به تهاجمات دشمن آمریکایی-صهیونی به مجموعه های پالایشگاهی کشور، گفت: دشمن تلاش داشت فرایند توزیع سوخت در کلانشهرها از جمله تهران را دچار اختلال کند از این رو به سرعت ستاد بحران مربوطه را تشکیل دادیم و اجازه ندادیم دشمن به هدفی که از ایجاد این اختلال داشت، برسد.

معاون وزیر نفت با اشاره به همکاری های بین دستگاهی برای جبران خسارات و آغاز عملیات های بازگردانی مجموعه ها به شرایط عادی، اظهار داشت: مجموعه اقدامات صورت گرفته به دنبال اختیاراتی که به ما داده شد، باعث شد روند توزیع سوخت هرچه سریع تر به شرایط عادی بازگردد.

وی در ادامه همچنین به پیش بینی های صورت گرفته برای هرگونه شرایطی در آینده اشاره کرد و گفت: تمام سناریوهای لازم برای شرایط متفاوت از سوی شرکت ملی پخش و پالایش فراورده های نفتی صورت گرفته و هیچ اتفاقی نمی تواند باعث شود فرایند توزیع سوخت در کشور مختل شود.

عظیمی فر همچنین تأکید کرد: در این میان موضوع مهم، بهینه سازی مصرف سوخت است که می تواند مکمل مجموعه اقداماتی باشد که ما صورت می دهیم. تنوع بخشی به حوزه سوخت از آسیب پذیری کشور کم می کند. این شرکت تلاش های متعددی برای بهبود معیشت بخش های خود داشته است.

کامران غضنفری نماینده مردم تهران در مجلس در این جلسه ضمن قدردانی از جانفشانی نیروهای پالایشگاهی، گفت: طرح هایی که برای شرایط جنگی احتمالی در آینده وجود داشته باید تقویت شود. مسئولان مربوطه باید خود را در بالاترین وضعیت آمادگی قرار دهند چرا که دشمن جنایتکار به دنبال مورد هدف قرار دادن زیرساخت ها است.

زینب قیصری نماینده مردم تهران در مجلس نیز در ادامه از پای کار بودن نیروهای پالایش و پخش قدردانی کرد و گفت: تنوع‌بخشی به سبد سوخت کشور از جمله طرح هایی است که باید به صورت جدی دنبال شود. ظرفیت هایی در حوزه استفاده از سوخت های دیگر غیر از بنزین وجود دارد که باید از آنها استفاده شود. تعیین تکلیف وضعیت سوخت گیری خودروهای وارداتی نیز باید مشخص شود. گزارش روند اصلاح مصرف سوخت نیز باید به صورت مستمر به مجلس ارائه شود.

علی خزائی نماینده مردم ورامین در مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از نیروی کارگر که اینگونه در شرایط جنگی پای کار ایستادند، گفت: نظارت بر توزیع در جایگاه های سوخت از جمله وظایف مهمی است که شرکت پخش و پالایش فراورده های نفتی باید به آن رسیدگی کند چرا که در برخی از جایگاه ها در نحوه توزیع سوخت، بی عدالتی می شود. در این زمینه بازرسی نامحسوس نیاز است و صرفا بازرسی صنفی جواب نمی دهد.

مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران در مجلس یکی از راهکارهای مؤثر کردن پدافند غیرعامل را استفاده از ظرفیت های مهم کشور و توزیع صحیح دانست و گفت: در حوزه تولید برق می توان به جای تمرکز نیروگاه های خورشیدی در یک محل، آن را بر روی سقف مساجد و مدارس در مناطق غیرابری تأسیس کرد چنانچه نباید برای شهر تهران صرفا 4 انبار نفت داشت تا در صورت اصابت دچار اختلال شویم، بلکه باید این تعداد انبار متعدد و در مکان های مختلف غیرشهری باشد.

فرهاد بشیری نماینده مردم پاکدشت در مجلس با اشاره به ضرورت تمهیدات لازم برای احداث انبارنفت های جدید و در نظر گرفتن تمامی شرایط برای این اقدام، گفت: از سوی دیگر باید ایمنی لازم برای کارگران پالایشگاه ها در نظر گرفته شود که جلوی شدت خسارات وارده را خواهد گرفت.

علیرضا سلیمی نماینده مردم تهران و عضو هیأت رئیسه مجلس نیز در این جلسه با اشاره به مواد 45، 46، و 47 برنامه هفتم پیشرفت که بر ضرورت استفاده از سوخت های متنوع در کشور تأکید دارد، گفت: سیاست هایی که برای حوزه سوخت گرفته می شود باید با تدبیر و منطق باشد و با در نظر گرفتن تاب آوری جامعه پیش برود.

منوچهر متکی نماینده مردم تهران در مجلس تأمین سوخت برای مردم را بسیار مهم دانست که شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی به درستی به آن عمل کرد و گفت: لازم است پیگیری های لازم برای تأمین معیشت نیروهای کار و کارگر پالایشگاه ها که این مدت به خوبی پای کار بودند، صورت گیرد.

امیرحسین ثابتی نماینده مردم تهران در مجلس در ادامه این جلسه بر پیگیری تلاش ها برای کاهش مصرف سوخت و بهینه سازی آن تأکید کرد.

ابراهیم عزیزی دیگر نماینده مردم تهران در مجلس دشمنان ملت ایران امروز در برابر اراده و فداکاری ها شکست خورده اند، گفت: نیروهای پالایش و پخش فراورده های نفتی همچون فداکاری نیروهای مسلح و ملت مبعوث شده ایران است که جهاد فی سبیل الله تعریف می شود. لازم است برنامه های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت برای پیشرفت این بخش در نظر گرفته شود.

