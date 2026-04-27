در نشست فراکسیون فرهنگیان مجلس با وزیر آموزش و پرورش مطرح شد؛
حاجی بابایی: نظام رتبه بندی با اختصاص ۵۰ همت اجرا و ۷۰ درصد رضایتمندی ایجاد کرد
نشست فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با حضور نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، وزیر آموزشوپرورش و جمعی از نمایندگان برگزار شد و در آن، مسائل کلیدی نظام تعلیم و تربیت در شرایط جنگی، از جمله وضعیت معیشتی معلمان، عدالت آموزشی، نحوه برگزاری امتحانات و تداوم آموزش، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، در نشست فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی با حضور حمیدرضا حاجیبابایی، نایبرئیس مجلس شورای اسلامی، علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش و جمعی از نمایندگان، امروز (دوشنبه ۷ اردیبهشتماه) مسائل کلیدی نظام تعلیم و تربیت در شرایط جنگی، از جمله وضعیت معیشتی معلمان، عدالت آموزشی، نحوه برگزاری امتحانات و تداوم آموزش، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس شورای اسلامی، در این نشست با تاکید بر اینکه سرنوشت هر کشور به آموزشوپرورش آن گره خورده است، گفت: قد و قامت هر کشوری در فرهنگ، تمدن و پیشرفت، به اندازه نظام آموزشی آن است و کلید پیشرفت کشور را باید در آموزشوپرورش جستوجو کرد.
نماینده فامنین و همدان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بازدیدهای میدانی خود از اکثر استانها و دیدار با مدیران آموزشی، افزود: تلاش کردهایم مشکلات کشور را از دریچه آموزشوپرورش بررسی و پیگیری کنیم و در این مسیر، تربیت معلمان در تراز انقلاب اسلامی نیازمند توجه ویژه است.
وی همچنین با اشاره به اهمیت جایگاه معلم و دانشآموزان شهید، تصریح کرد: باید شأن و جایگاه معلم بهگونهای برای جامعه تبیین شود که از تمامی ابعاد دارای معنایی ویژه باشد.
حاجیبابایی در ادامه با اشاره به اجرای نظام رتبهبندی معلمان، گفت: این طرح با اختصاص ۵۰ هزار میلیارد تومان به مرحله اجرا رسید و توانست حدود ۷۰ درصد رضایتمندی ایجاد کند.
نایبرئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به شرایط جنگی کشور، حضور مردم در صحنه را «باران رحمت الهی» توصیف کرد و افزود: این شرایط پیامهای تربیتی مهمی دارد که باید برای آن برنامهریزی شود. همچنین بر ضرورت دارد ثبت و روایت حوادثی همچون آسیب به مدارس در قالب اسناد تاریخی و موزهای توجه شود.
حاجیبابایی با انتقاد از جذب نیرو از طریق ماده ۲۸ اظهار داشت: تا زمانی که دانشگاه فرهنگیان توان تربیت نیروهای متخصص و در تراز انقلاب را دارد، استفاده گسترده از این مسیر قابل دفاع نیست و باید کمبود معلم و منابع مالی در آموزشوپرورش بهصورت جدی پیگیری شود.
علیرضا کاظمی وزیر آموزشوپرورش، در این نشست با قدردانی از حضور نمایندگان و دغدغه آنان نسبت به آموزش فرزندان کشور گفت: فراکسیون فرهنگیان، بزرگترین فراکسیون مجلس شورای اسلامی است، در این جلسه به همراه مسئولان وزارت آموزشوپرورش حضور داشتیم. حدود ۲۰ نفر از اعضا نظرات و دغدغههای خود را در ابعاد مختلف آموزشوپرورش مطرح کردند.
وی در افزود: در این نشست فرصت شد گزارشی از عملکرد آموزشوپرورش در حدود دو ماه گذشته ارائه شود. تمامی مسائل آموزشوپرورش در چهار محور شامل استمرار آموزش مجازی و خدمات آموزشی، خدمات اداری و مالی و فرآیندهای اجرایی و همچنین فعالیتهای پرورشی، فرهنگی و تبلیغی مورد بررسی قرار گرفت.
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به شرایط خاص کشور اظهار کرد: امروز مهمترین موقعیت تربیتی برای نظام جمهوری اسلامی ایران، حضور مردم در میدانها و خیابانهاست که بهعنوان آوردگاه اصلی در مواجهه با دشمن، ظرفیتهای مهم تربیتی ایجاد کرده است.
کاظمی با تأکید بر اهمیت نظرات نمایندگان گفت: دیدگاههای بسیار خوبی بهویژه درباره موضوعات پساجنگ، کیفیت آموزش، فعالیتهای فرهنگی و همچنین مسائل معیشتی معلمان مطرح شد که قطعاً مورد توجه وزارتخانه قرار خواهد گرفت.
وی همچنین از تلاشهای مجلس بهویژه ریاست فراکسیون فرهنگیان تقدیر کرد و گفت: ایشان را معلم و استاد خود میدانیم و دغدغههایشان برای ما ارزشمند است. حضور فعال نمایندگان در این حوزه قابل تقدیر است.
در ادامه، وزیر آموزشوپرورش درباره شیوههای آموزش در شرایط فعلی تصریح کرد: آموزش از سه مسیر شامل آموزش مجازی، مدرسه تلویزیونی ایران و بستههای آفلاین دنبال میشود، از همکاری صداوسیما و مسئولان مربوطه در اختصاص شبکه آموزش برای برنامههای درسی قدردان هستیم. گروههای جهادی متشکل از معلمان بسیجی و دانشجو معلمان برای رفع اشکال و برگزاری کلاسهای تقویتی در مدارس، مساجد، خیابانها و حتی منازل فعال شدهاند تا هیچ دانشآموزی از آموزش محروم نماند.
وی با اشاره به تقویت زیرساختهای آموزشی گفت: با دستور رئیسجمهور، ارتقای شبکه شاد در حال انجام است و این روند با سرعت ادامه دارد.
وزیر آموزشوپرورش درباره امتحانات نیز تأکید کرد: هیچ نگرانی در خصوص امتحانات نهایی و کنکور وجود ندارد و برنامهریزیها برای برگزاری آنها در فضایی آرام و مطمئن انجام شده است. آزمونهای داخلی نیز در بستر مجازی و با نظر معلمان و مدیران برگزار خواهد شد. بر اساس مصوبه شورای عالی آموزشوپرورش، امتحانات حداقل ۱۵ روز پس از اعلام عادی شدن شرایط توسط شورای عالی امنیت ملی برگزار خواهد شد و احتمالاً این بازه تا سه هفته نیز افزایش یابد تا دانشآموزان فرصت کافی برای مطالعه و آمادگی داشته باشند.
در ادامه این نشست، وزیر با اشاره به آمار شهدای فرهنگیان و دانشآموزان، گفت: حدود ۳۰۰ نفر از معلمان و دانشآموزان در این حوادث به شهادت رسیدند و بیش از ۱۲۰۰ مدرسه آسیب دید که حدود ۲۰ مدرسه بهطور کامل تخریب شده است. با این حال، آموزشوپرورش با سرعت و قدرت در حال مدیریت شرایط است.
در ادامه، بهنام سعیدی سخنگوی فراکسیون فرهنگیان مجلس، با اشاره به ارائه گزارش جامع وزیر آموزشوپرورش در این نشست گفت: این گزارش نشان داد که وزارتخانه توانسته در شرایط جنگی نیز روند آموزش را متوقف نکند.
سخنگوی فراکسیون فرهنگیان در مجلس به تداوم آموزش از طریق شبکه «شاد»، مدرسه تلویزیونی و بستههای آنلاین اشاره کرد و افزود: تاکید اصلی بر این است که آموزش در هیچ شرایطی تعطیل نشود.
وی همچنین با اشاره به برخی حوادث رخداده، از جمله حادثه مدرسه «شجره طیبه»، خواستار مستندسازی و اطلاعرسانی گسترده این وقایع در سطح ملی و بینالمللی شد و گفت: اقدامات فرهنگی و رسانهای در این زمینه باید تقویت شود.
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس در ادامه به مطالبات فرهنگیان اشاره کرد و گفت: موضوع تبدیل وضعیت نیروهای آموزشی از جمله نهضتیها و معلمان قرآنی در این نشست مطرح و مقرر شد از سوی وزیر پیگیری شود. همچنین درباره نحوه برگزاری امتحانات نهایی، دستورالعملهای لازم متناسب با شرایط تدوین و ابلاغ شده است.
وی تدوین دستورالعمل مدیریت بحران در وزارت آموزشوپرورش را از اقدامات مهم دانست و تأکید کرد: این الگو میتواند در سایر دستگاههای اجرایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.
حسین حقوردی، عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در این نشست با تأکید بر اینکه حضور معلمان و دانشآموزان در راهپیمایی های شبانه میتواند انقلابی بزرگ رقم بزند، گفت: قطعاً باید در این زمینه شرایط فرهنگی از طریق وزارت آموزشوپرورش بیش از پیش فراهم شود و پدافند غیرعامل باید برای مدارس طراحی گردد.
اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد با اشاره به لزوم تناسب پرداختیها به کارکنان آموزشوپرورش با تورم موجود، گفت: این موضوع میتواند از افزایش نارضایتیها در جامعه جلوگیری کند.
عضو فراکسیون فرهنگیان مجلس با بیان اینکه نقشآفرینی آموزشوپرورش به عنوان یکی از محورهای اصلی در شرایط جنگی میتواند در پیروزی مؤثر باشد، افزود: صدای دانشآموزان در این شرایط باید شنیده شود.
وی همچنین با انتقاد از آموزش آنلاین اظهار کرد: آموزش مجازی بهتنهایی متناسب با یادگیری دانشآموزان تبوده و تداوم آن به صلاح نظام آموزشی کشور نیست، همچنین باید بر پایههای مقاومت و تقویت اعتقادات دانشآموزان بیشتر توجه شود.
هادی محمدپور نماینده بجستان، با اشاره به نحوه برگزاری امتحانات نهایی و کنکور سراسری، گفت: باید برای برگزاری آزمونها تدبیر اساسی اندیشیده شود. کلاسهای مجازی را نمیتوان برای تمام مقاطع کشور تعمیم داد و در مناطق دارای شرایط مناسب باید آموزش حضوری را تقویت کرد.
محمدرضا احمدی سنگر نماینده رشت مجلس شورای اسلامی، با گرامیداشت یاد دانشآموزان شهید در این نشست، اظهار داشت: حضور معلمان و دانشآموزان در راهپیماییها و تجمعات شبانه نقش مؤثری در تقویت روحیه انقلابی دارد. امروز آموزش تعطیل نشده است، اما ضروریست اضطراب دانشآموزان در ایام امتحانات و کنکور مورد توجه قرار گیرد. همچنین قطعی اینترنت مشکلات جدی در آموزش مجازی ایجاد کرده که نیازمند توجه ویژه وزارت آموزشوپرورش است.
علی جعفریآذر نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو مجلس دوازدهم در این نشست با تأکید بر ضرورت توجه به تنوع در جذب معلمان و مدارسه، ادامه داد: ما با شرایطی مواجه هستیم که نشان میدهد جنگ تحمیلی همچنان ادامه دارد و باید به عدم تعطیلی آموزش توجه ویژه شود.
احمد آریایینژاد نماینده مردم ملایر در مجلس با تأکید بر اینکه پرورش نباید در آموزشوپرورش مغفول واقع شود، ادامه داد: در حوادث گذشته مشخص شد بخش پرورشی با آسیبها و خلأهایی مواجه است که باید به آنها توجه شود. سند تحول بنیادین نیازمند بازنگری و تکمیل است و معلمان دینی و پرورشی باید جایگاه خود را در نظام آموزشی تقویت کنند.
سیدمحسن موسویزاده عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد:در این جنگ، نقش معلمان بهروشنی نمایان شد و باید برای معلمان نهضتی، طرح امین و سایر نیروهای آموزشی فکری اساسی شود. در جریان این جنگ، حدود ۱۲۰۰ مدرسه تخریب شده و برخی نیز مورد سرقت قرار گرفت که ناشی از کمبود سرایدار و ضعف نگهداری در مدارس است و باید به این موضوع توجه ویژه شود.
فرشاد ابراهیمپور نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس، با تاکید بر اینکه آموزش باید همراه با پرورش انجام شود، تصریح کرد: باید از نهضتی که مردم به واسطه این بحران تحمیلی در حوزه آموزش و پرورش ایجاد کردهاند استفاده شود و مسائل مربوط به جنگ نیز برای دانشآموزان بهصورت ویژه تدوین گردد.
نماینده مردم ایذه، باغملک، دزپارت و صیدون نیز با تأکید بر لزوم اصلاح سازوکار کنکور، گفت: بارها درخواست شده تأثیر پایه یازدهم در کنکور بازنگری شود و نباید کنکور نظام آموزش کشور را تحت تأثیر قرار دهد. نظام تعلیم و تربیت نباید گروگان کنکور سراسری باشد.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به وضعیت تحصیل دانشآموزان ایرانی در کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: با توجه به محدودیتهایی که برخی کشورها ایجاد کردهاند، باید شرایط ادامه تحصیل این دانشآموزان دچار مشکل نشود.
وحید کنعانی نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس در ادامه جلسه با اشاره به شرایط خاص کشور، تصریح کرد: در آموزشوپرورش مسائل مختلفی وجود دارد و اولویت اصلی باید آموزش فرزندان این سرزمین باشد. در جریان جنگ اخیر، افت تحصیلی دانشآموزان قابل توجه بوده و این موضوع میتواند تبعات جدی در آینده داشته باشد.
جبار کوچکینژاد نائب رییس فراکسیون فرهنگیان مجلس با اشاره به وضعیت معیشتی فرهنگیان، در این نشست با اشاره به پرداختی اعضای هیات علمی دانشگاهها، ادامه داد: معلمان در وضعیت حقوقی مناسبی قرار ندارند و انتظار میرود وزیر آموزشوپرورش نسبت به بهبود شرایط معیشتی این قشر اقدام جدی انجام دهد، تا همچون اعضای هیات علمی دانشگاهها در وضعیت معیشتی بهتری قرار بگیرند،
در بخش پایانی نشست، عبدالوحید فیاضی عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با مطلوب ارزیابی کردن گزارش وزیر آموزشوپرورش در شرایط جنگی، گفت: هرچند آموزش مجازی با چالشهایی مواجه است، اما استفاده ترکیبی از آموزش حضوری و مجازی میتواند راهگشا باشد. درباره برگزاری امتحانات نهایی و کنکور نیز پیشنهاداتی از جمله تأثیر مثبت پایه یازدهم باید در دستور بررسی قرار بگیرد.