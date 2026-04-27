تمدید مهلت دریافت تسهیلات اشتغال تا پایان اردیبهشت

تمدید مهلت دریافت تسهیلات اشتغال تا پایان اردیبهشت
سخنگوی دولت از تمدید مهلت دریافت تسهیلات اشتغال برای متقاضیان سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی، امروز دوشنبه ۷ اردیبهشت در گفتگوی رسانه‌ای، پشتیبانی اعتباری از تولید، اشتغال و مدیریت مبادله‌های خارجی را از اولویت‌های دولت خواند و اظهار داشت: صیانت از ثبات اقتصادی، تنظیم بازار و افزایش قیمت‌ها در دولت در حال بررسی و پیگیری است.

سخنگوی دولت تصریح کرد: مهلت دریافت تسهیلات اشتغال برای متقاضیان سال ۱۴۰۴ تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۵ تمدید شد.

خانم مهاجرانی، همچنین از آغاز فرایند تسهیلات قرض الحسنه اشتغال برای متقاضیان امسال خبر داد.

