قائم پناه:
«توفیق دارو» با حمایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احیا میشود
به گزارش ایلنا،محمدجعفر قائمپناه در حاشیه بازدید از شرکت توفیق دارو که در جریان جنایت جنگی رژیم صهیونیستی و آمریکا هدف گرفته شد، اظهار کرد: این شرکت دانشبنیان مواد اولیه داروها و داروهایی نظیر داروهای ضدسرطان، بیهوشی و داروهایی که ریشه بسیاری از داروهای دیگر است میسازد. شرکت توفیق دارو برای سلامتی آحاد مردم یک کارخانه اساسی و بنیادین محسوب میشود.
وی با محکومیت جنایت جنگی رژیم صهیونیستی و آمریکا در حمله به این شرکت داروسازی، ادامه داد: دشمن هیچ حد و مرزی برای اعمال خشونت و دشمنی با آحاد ملت ایران ندارد. این مرکز جز خدمترسانی به بیماران کار دیگری انجام نمیداد و به جرم اینکه تولید دارو میکرد و در سطح منطقه یکی از بهترین شرکتهای دارویی محسوب میشد، از سوی دشمن مورد هجمه نظامی قرار گرفت تا آسیب به اقتصاد دارویی کشور بزنند.
معاون اجرایی رئیسجمهوری با اشاره به تخریب بالای توفیق دارو در پی اصابت دو موشک، یادآور شد: امروز در بازدید، حجم تخریبها را بررسی و از همکارانی که در این مجموعه در سالهای اخیر زحمت کشیدند قدردانی کنیم.
قائمپناه با بیان اینکه مجموعه توفیق دارو از سوی شرکت سرمایهگذاری تأمین اجتماعی و وزارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی احیا میشود، اظهار کرد: ۱۳۰ نفر از نخبگان و دانشمندان ایران در این مجموعه فعال هستند که به بهترین شکل به کارگرفته میشوند تا تولیداتی که نیاز اساسی برای سلامت مردم ایران است را ادامه دهند.
وی درباره حمایت دولت از مجموعههای دانشبنیان، تأکید کرد: تلاش خواهیم کرد تا شرکتهایی که دانشبنیان هستند و نقش مهمی در تولیدات دارویی ایران دارند را در اولویت قرار دهیم.