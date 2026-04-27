خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
عبیدی
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

طنین سرود ملی ایران در مرکز تئاتر ملی کاراکاس با ادای احترام به شهیدان

طنین سرود ملی ایران در مرکز تئاتر ملی کاراکاس با ادای احترام به شهیدان
کد خبر : 1778795
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان برگزاری نشست سراسری دبیرخانه جنبش انقلابی توپامارو ضمن ادای احترامی ویژه به شهدای راه آزادی در جمهوری اسلامی ایران، بر پیوند عمیق میان آرمان‌های ونزوئلا و محور مقاومت تأکید شد.

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در ونزوئلا اعلام کرد: در این مراسم ضمن تجلیل از مقاومت قهرمانانه ایران در برابر امپریالیسم آمریکا، از آن به مثابه الگویی برای تمامی ملت‌های تحت ستم یاد شد.

در لحظاتی پرشور و به نشانه اتحاد میان دو ملت، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در فضای تئاتر ملی کاراکاس طنین‌انداز شد که با تشویق و همراهی گسترده حاضران همراه بود.

در این مراسم، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و ۱۷۶ دانش‌آموز شهید شهر میناب که در پی حملات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، گرامی داشته شد.

به نشانه همدردی و همبستگی، تصاویر این کودکان شهید در قاب عکسی نمادین به همراه یک دسته‌ گل، طی مراسمی رسمی به نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس تقدیم شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
پارسیان
بانک ملی
انزلی
ایران کیش
کرمان خودرو
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

دانلود آهنگ جدید