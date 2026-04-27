طنین سرود ملی ایران در مرکز تئاتر ملی کاراکاس با ادای احترام به شهیدان

به گزارش ایلنا، سفارت ایران در ونزوئلا اعلام کرد: در این مراسم ضمن تجلیل از مقاومت قهرمانانه ایران در برابر امپریالیسم آمریکا، از آن به مثابه الگویی برای تمامی ملت‌های تحت ستم یاد شد.

در لحظاتی پرشور و به نشانه اتحاد میان دو ملت، سرود ملی جمهوری اسلامی ایران در فضای تئاتر ملی کاراکاس طنین‌انداز شد که با تشویق و همراهی گسترده حاضران همراه بود.

در این مراسم، یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب و ۱۷۶ دانش‌آموز شهید شهر میناب که در پی حملات تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، گرامی داشته شد.

به نشانه همدردی و همبستگی، تصاویر این کودکان شهید در قاب عکسی نمادین به همراه یک دسته‌ گل، طی مراسمی رسمی به نماینده سفارت جمهوری اسلامی ایران در کاراکاس تقدیم شد.

