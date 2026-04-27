محکومیت اقدامات تروریستی و کشتار مردم و مقامات در کشور مالی

به گزارش ایلنا، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه حملات تروریستی در مناطق مختلف کشور مالی، که منجر به جان‌باختن سادیو کامارا وزیر دفاع این کشور و اعضای خانواده وی، و تعداد زیادی از مردم این کشور، از جمله نمازگزاران در یکی از مساجد شهر کاتی در نزدیکی باماکو پایتخت شد را به شدت محکوم کرد.

بقائی ضمن تسلیت به خانواده‌های جان‌باختگان و ابراز همدردی با دولت و مردم مالی، برای مجروحان حادثه آرزوی سلامتی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه با تاکید بر موضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در محکومیت قاطع همه اشکال تروریسم و افراطی‌گری خشن، مقابله با تروریسم را مسئولیتی بین‌المللی و مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورها و مبارزه مستمر با مرتکبان، سازمان دهندگان، پشتیبانان و حامیان مالی تروریسم دانست و ابراز اطمینان کرد که ملت مالی با اتحاد و همبستگی بر تروریسم و حامیان آن فائق خواهند آمد.

