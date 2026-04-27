شریعتی:
درآمد نفتی ایران بیش از ۲ برابر خواهد شد
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به کنترل هوشمندانه تنگه هرمز توسط ایران و افزایش قیمت نفت به بالای ۱۴۰ دلار، گفت: با وجود جنگ و محاصره اقتصادی آمریکا، درآمد نفتی ایران حداقل ۲ برابر پیشبینی بودجه خواهد شد و محمولههای فروش رفته در ایام جنگ، بدون تخفیف و حتی بالاتر از قیمت روز معامله شده است.
به گزارش ایلنا، مالک شریعتی، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگوی تلویزیونی، با اشاره به سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در طبس، گفت: زمانی که همه مردم در خواب بودند، اما خدا بیدار بود و حماسه صحرای طبس رخ داد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در ادامه با اشاره کنترل هوشمند تنگه هرمز توسط ایران و صعود قیمت نفت، تصریح کرد: پس از جنگ جهانی دوم، آمریکاییها ۲ امتیاز ویژه برای خود و متحدانشان در نظر گرفتند. امتیاز اول، حق وتوی ظالمانه بود که برای پنج کشور مقرر شد؛ حقی که در آن رأیگیری با اکثریت معنا ندارد. امتیاز دوم، که تنها به آمریکا تعلق گرفت، جایگاه دلار در اقتصاد جهانی بود بهعنوان یک ارز بینالمللی. اثر آن این است که اکنون در کشور خودمان اگر بانک مرکزی ریال بدون پشتوانه چاپ کند، نقدینگی ایجاد میشود؛ چون اقتصاد ما مبتنی بر ریالی است که درون مرزهای جغرافیایی خودمان تولید میشود. اما دلار بهدلیل آنچه پس از جنگ جهانی رقم خورد، آثار تورمی چاپ خود را در سراسر دنیا پخش میکند و از جیب همهٔ مردم جهان برداشته میشود.
حدود یک و نیم تریلیون دلار تجارت جهانی به تنگه هرمز وابسته است
وی ادامه داد: پیش از سال ۱۹۷۴، پشتوانه دلار طلا بود؛ اما از این سال پشتوانه طلا برداشته شد و با هماهنگی و تبانی با حاکمان عربستان، نفت جایگزین آن شد. آنها تعهد کردند نفت را با دلار بفروشند و در ازای آن در اوراق قرضهٔ آمریکایی سرمایهگذاری کنند. اینگونه بود که زنجیرهٔ اقتصاد آمریکا شکل گرفت؛ دلار، نفت و اوراق بدهی دولتی آمریکا از یکدیگر پشتیبانی میکنند. در این میان، ۲۰ درصد نفت جهان از تنگه هرمز عبور میکرد. کشورهای نفتی بهویژه عربستان، که بیشترین تولید نفت را داشتند، با دلار معامله میکردند و اقتصاد آمریکا را تأمین میکردند و در مقابل، تسلیحات خریداری میکردند.
شریعتی تاکید کرد: اهمیت این منطقه به حدی است که اگر کشورهای عربی در صادرات نفت خود با مشکل مالی مواجه شوند، مجبور میشوند اوراق قرضهٔ آمریکا را واگذار کنند و این ضربهٔ سنگینی به اقتصاد آمریکا وارد میکند.
نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: یکی از مراکز اوراق قرضه، امارات متحدهٔ عربی بود که بهدرستی نام «اسرائیل دوم» بر آن نهاده شده و هماکنون پادگان اقتصادی صهیونیست در امارات متحدهٔ عربی شکل گرفته است. حدود یک و نیم تریلیون دلار تجارت جهانی به تنگهٔ هرمز وابسته است. سالانه حدود ۸۰۰ میلیارد دلار صادرات (عمدتاً نفت، میعانات گازی و گاز) و حدود ۷۰۰ میلیارد دلار واردات (ماشینآلات، کالاهای صنعتی، طلا و محصولات پتروشیمی) از این تنگه صورت میگیرد.
وابستگی کشورهای عربی به تنگه هرمز بیشتر از ایران است
عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: برخی کشورها در حوزه نفت میتوانند از مسیرهای دیگر استفاده کنند، اما LNG (گاز طبیعی مایع) الزاماً باید از طریق قطر و امارات از تنگهٔ هرمز عبور کند. وابستگی کشورهای منطقه به تنگهٔ هرمز از ایران بیشتر است، زیرا ایران مرزهای زمینی گستردهای (حدود ۶ هزار کیلومتر) دارد و بخشی از تجارت و واردات کالاهای مصرفی از راه زمین انجام میشود. در بخش صادرات نیز رتبهٔ ایران بعد از عربستان، امارات، عراق و قطر قرار دارد و نیاز ما به تنگهٔ هرمز که اکنون کنترل آن را در دست گرفتهایم، کمتر است.
وی افزود: این نشان میدهد تابآوری ایران در مقایسه با متحدان آمریکا در منطقه بیشتر است. برای نمونه، عربستان ۱۳۸ میلیارد دلار، امارات ۵۱ میلیارد دلار و قطر ۳۸ میلیارد دلار صادرات از طریق تنگه دارند. همهٔ این کشورها وابستگی شدیدی به تنگهٔ هرمز دارند.
شریعتی اعلام کرد: سهامدار عمده بخشهای حیاتی مانند نفت و گاز در این کشورها، شرکتهای آمریکایی هستند؛ همان آرامکو که تلفیقی از «عربی-آمریکایی» است و یک شرکت مشترک عربستانی-آمریکایی میباشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: ما یک جنگ نظامی منطقهای را تحمیل شده دیدیم، اما یک جنگ جهانی اقتصادی را باور نمیکردند. در حالی که کنترل تنگه، حق ذاتی ایران و مطابق با حقوق بینالملل است؛ بهویژه برای کشوری که ۴۰ سال سنگینترین تحریمها را داشته و همچنان حق همسایگی را رعایت کرده است. نمونه اش کمک ایران به قطر در زمان محاصره عربستان بود که حاج قاسم سلیمانی سفر کرد و هماهنگیهای لازم را انجام داد.
ساعت معکوس به سمت انفجار اقتصادی در جهان در حال حرکت است
نماینده تهران در مجلس عنوان کرد: عربستان حدود پنج و نیم میلیون بشکه، عراق بیش از ۲ میلیون بشکه و امارات نزدیک ۲ میلیون بشکه نفت از تنگه صادر میکردند. کشورهای دریافتکننده نیز عمدتاً چین، هند، کرهٔ جنوبی، ژاپن، تایوان و مالزی هستند. حدود یک میلیارد و ششصد میلیون نفر از مردم جهان، سوخت و انرژی خود را مدیون این تنگه هستند.
وی با بیان اینکه اثرات انسداد تنگهٔ هرمز مانند یک سونامی است؛ افزود: ابتدا اثر روانی، سپس موجهای اولیه و پس از حدود ۲ هفته تا ۲۰ روز، موج اصلی بر بازارهای فرآوردههای نفتی اثر میگذارد. تولیدکنندگان نفت و گاز و نیز پالایشگاهها معمولاً برای ۲ هفته تا بیست روز مخازن اضطراری دارند. در بخش مصرف نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ روز فرصت برای تأمین مجدد وجود دارد.
شریعتی با اشاره به محاصره کردن تنگه هرمز توسط آمریکاییها، این اقدام را احمقانه خواند و گفت: این اقدام موجب بسته شدن کامل تنگه شد. امروز اگر تنگه به حالت پیشین بازگردد (که نخواهد گشت)، حداقل ۴۵ تا ۶۰ روز طول میکشد تا کشتیها تخلیه و شرایط به حالت عادی برگردد.
نماینده تهران در مجلس اعلام کرد: غربیها از پیش، نیمهٔ آوریل تا ماه می را «چالش آوریل» در حوزه انرژی نامیدهاند. اکنون تنگه بسته است و ساعت معکوس به سمت انفجار اقتصادی در جهان در حال حرکت است؛ شاید یک ماه یا یک ماه و نیم آینده شاهد انفجار قیمت در بسیاری از حوزهها باشیم.
جمهوری اسلامی در مقابل تلاش برای تجزیه ایران ایستاده است
عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: علت اینکه ترامپ آن ۱۰ بند را به عنوان مبنای مذاکره پذیرفت، این بود که تنها به دنبال تنفس برای باز کردن تنگه بود، نه عمل به تعهدات. اما با محاصرهٔ خودش، وضع را به انسداد کامل کشاند. در زمینهٔ جایگزینی خطوط لوله، عربستان خطی از شرق به غرب دارد که میتواند روزانه حدود پنج و نیم میلیون بشکه نفت عبور دهد (پیش از این ۲ و نیم میلیون بشکه استفاده میکرد) و اماراتیها خطی از پایین تنگه هرمز دارند که تا حدود سه و نیم میلیون بشکه را منتقل کنند.
شریعتی افزود: همهٔ این خطوط در تیررس نیروهای مسلح ایران است و به آنها اعلام شده که اگر خطایی رخ دهد، تأسیسات نفتی آنان هدف قرار خواهد گرفت. همچنین دریای سرخ، بابالمندب و ورود یمنیها نیز ممکن است حدود ۳۰ درصد از نفت تولیدی منطقه را تا سه سال از مدار خارج کند.
وی در ادامه به سیاست داخلی آمریکا اشاره کرد و گفت: جمهوریخواهان بهویژه ترامپ به دلیل ویژگیهای شخصیتی و رویکرد حزب جمهوریخواه، برخورد سختتری دارند؛ اما دموکراتها با فریب عمل میکنند و خطرناکترند. خودشان گفتهاند که هدفشان جنگ تمدنی است و جمهوری اسلامی در برابر تلاش برای تجزیهٔ ایران ایستاده است.
درآمد نفتی ایران بیش از ۲ برابر خواهد شد
شریعتی تاکید کرد: محاصرهٔ دریایی اخیر، تمام تحریمها را زیر سؤال برد. رهبر انقلاب فرمودند: «تنگه هرمز قطعاً به شیوهٔ جدید اداره خواهد شد.» همین خبرهای چند روز اخیر که مبالغی به بانک مرکزی واریز شده، نشان میدهد تحریمهای نفتی و بانکی آمریکا عملاً خنثی شده است. کنگرهٔ آمریکا وزیر خزانهداری را احضار کرد که چرا معافیت تحریمی دادهای و او پاسخ داد برای کنترل قیمت نفت. یعنی ساختار عظیم تحریم ایران کنار گذاشته شد.
نماینده تهران در مجلس اظهار داشت: سال گذشته در مجلس، بودجهٔ نفت ۵۴ دلار پیشبینی شد، اما اکنون نفت فیزیکی بالای ۱۴۰ دلار است. حداقل درآمد نفتی ما بیش از ۲ برابر خواهد شد. محمولههای نفتی که در ایام جنگ فروخته شد، نه تنها بدون تخفیف، بلکه در برخی موارد بالاتر از قیمت روز معامله گردید. افزایش درآمد نفتی ایران بر اثر این اتفاقات، به مراتب بیشتر از خسارتهای مستقیم جنگ است. ما بر روی یک الاکلنگی ایستادهایم که هرچه بیشتر بر آن فشار آورند، محکمتر میشود.
وی با اشاره به جنگ هشت ساله، افزود: در آن جنگ نیز با طراحی عدالتمحور توانستیم شرایط را مدیریت کنیم. خسارتهای وارد شده قابل جبران است. حداقل یکسوم خسارات در دو سه ماه، بخش زیادی در چند ماه، و باقی نیز به مرور جبران خواهد شد. مردم آمادگی دارند، به شرط آنکه عدالت رعایت شود و مشکلات برای همه یکسان باشد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: زحمات کارگران، مهندسان، مدیران راهآهن و صنعت برق فراموشنشدنی است. کسانی که در زمان اصابت موشک به پل و دکلهای برق، جان خود را به خطر انداختند و به شهادت رسیدند، نشان دادند که در صحنه حاضرند.
شریعتی با تاکید بر پرداخت غرامت به کشور، تاکید کرد: تمام خسارتهایی که از ابتدای انقلاب تاکنون (کودتاها، تحریمها، ترورها، جنگ هشت ساله، فتنهها) به ما وارد شده، قابل جبران است. اگر فشاری وجود دارد، دولت باید با عدالت آن را مدیریت کند. در شرایط جنگ،نباید برخی از یارانه بیشتر نسبت به دیگران برخوردار باشند.