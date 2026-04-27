توضیحات فرماندار درباره جزئیات عملیات حریق کنترل‌شده در بوشهر

فرماندار بوشهر از امحای بخشی از مواد و ضایعات و عملیات حریق کنترل‌شده در محدوده شهر بوشهر خبر داد.

به‌گزارش ایلنا، محمد مظفری بیان کرد: به‌منظور امحای بخشی از مواد و ضایعات، عملیات حریق کنترل‌شده در محدوده شهر بوشهر صورت می‌پذیرد.

وی افزود: امروز دوشنبه هفتم اردیبهشت، احتمال مشاهده دود ناشی از این عملیات در نواحی اطراف شهر وجود دارد.

فرماندار بوشهر گفت: از شهروندان درخواست می‌شود، از نزدیک شدن یا حرکت به سمت این مناطق خودداری کنند.

 

