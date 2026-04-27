به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج سپاه گلپایگان اعلام کرد: تا اطلاع ثانوی برای ایمن سازی، پاکسازی و امحا بمب‌های عمل نکرده در منطقه و وجود خطرات احتمالی، کوهنوردان، طبیعت گردان، دامداران و شهروندان گلپایگانی، از حضور در کوه ها، بیابان‌ها و ارتفاعات منتهی به شهرستان خمین تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.

نیرو‌های این یگان به صورت مستمر در منطقه‌های یاد شده در حال گشت زنی نظامی هستند و از حضور شهروندان در منطقه به دلیل خطرات موجود، جلوگیری می‌کنند.