ممنوعیت رفت و آمد در بخشهایی از گلپایگان برای ایمن سازی، پاکسازی و امحا بمبهای عمل نکرده
ممنوعیت رفت و آمد در بخشهایی از شهرستان گلپایگان برقرار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ناحیه مقاومت بسیج سپاه گلپایگان اعلام کرد: تا اطلاع ثانوی برای ایمن سازی، پاکسازی و امحا بمبهای عمل نکرده در منطقه و وجود خطرات احتمالی، کوهنوردان، طبیعت گردان، دامداران و شهروندان گلپایگانی، از حضور در کوه ها، بیابانها و ارتفاعات منتهی به شهرستان خمین تا اطلاع ثانوی خودداری کنند.
نیروهای این یگان به صورت مستمر در منطقههای یاد شده در حال گشت زنی نظامی هستند و از حضور شهروندان در منطقه به دلیل خطرات موجود، جلوگیری میکنند.