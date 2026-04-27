استاندار قم:

تلاش می‌کنیم روند بازسازی را سرعت ببخشیم تا مردم زودتر به خانه‌هایشان بازگردند

تلاش می‌کنیم روند بازسازی را سرعت ببخشیم تا مردم زودتر به خانه‌هایشان بازگردند
استاندار قم در بازدید از روند بازسازی دو منطقه مسکونی آسیب دیده از حملات دشمن آمریکایی صهیونی گفت: خسارات وارد شده به مردم، جبران خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اکبر بهنام جو استاندار قم در بازدید از واحد‌های مسکونی خسارت دیده از حملات دشمن آمریکایی صهیونی، روند پیشرفت بازسازی‌ها را بررسی کرد و به صاحبخانه‌ها اطمینان داد خسارات وارد شده از طرق مختلف جبران می‌شود.

بهنام جو با حضور در دو منطقه پردیسان و شهرک ولایت قم از سرعت گرفتن کار بازسازی در هفته اخیر در این محلات خبر داد و گفت: بخش مهمی از کار بازسازی و تامین هزینه‌ها را خود مردم و خیرین بر عهده گرفته‌اند، اما هر جا که کمبودی وجود داشته باشد و نیاز به تامین هزینه باشد دولت ورود می‌کند تا کار به پیش برود. 

وی از انجام کار‌های کارشناسی توسط مجموعه شهرداری خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم روند بازسازی را سرعت ببخشیم تا مردم هر چه زودتر به خانه هایشان بازگردند.

استاندار قم همچنین به تامین وسایل منزل مردم اشاره کرد و گفت: این وسایل از نشان‌های معتبر بازار انتخاب شده‌اند و مراحل تحویل آن در دست اجراست.

اخبار مرتبط
