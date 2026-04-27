به گزارش ایلنا، اکبر بهنام جو استاندار قم در بازدید از واحد‌های مسکونی خسارت دیده از حملات دشمن آمریکایی صهیونی، روند پیشرفت بازسازی‌ها را بررسی کرد و به صاحبخانه‌ها اطمینان داد خسارات وارد شده از طرق مختلف جبران می‌شود.

بهنام جو با حضور در دو منطقه پردیسان و شهرک ولایت قم از سرعت گرفتن کار بازسازی در هفته اخیر در این محلات خبر داد و گفت: بخش مهمی از کار بازسازی و تامین هزینه‌ها را خود مردم و خیرین بر عهده گرفته‌اند، اما هر جا که کمبودی وجود داشته باشد و نیاز به تامین هزینه باشد دولت ورود می‌کند تا کار به پیش برود.

وی از انجام کار‌های کارشناسی توسط مجموعه شهرداری خبر داد و افزود: تلاش می‌کنیم روند بازسازی را سرعت ببخشیم تا مردم هر چه زودتر به خانه هایشان بازگردند.

استاندار قم همچنین به تامین وسایل منزل مردم اشاره کرد و گفت: این وسایل از نشان‌های معتبر بازار انتخاب شده‌اند و مراحل تحویل آن در دست اجراست.