به گزارش ایلنا، آیت‌الله نوری همدانی در دیدار جمعی از فضلای حوزه علمیه قم اظهار کرد: امروز الحمدلله فضلای محترم در کنار مردم هستند و باید هم اینگونه باشد و وظیفه ما این است که مسائل را برای مردم تبیین کنیم و همانطور که شما عزیزان نام بردید مثل خطبای محترم آقایان نظری منفرد، کاشانی و رفیعی با سخنرانی در اجتماعات، مردم را دلگرم نگه داشته و از بعضی امور که نه وظیفه یک طلبه است، نه مثل سخنرانی اثر دارد و شاید گاهی نتیجه عکس دهد پرهیز شود.

وی خاطرنشان کرد: البته‌ تأکید می‌کنم همان‌طور که طلاب شب‌ها در این برنامه‌ها و تجمعات مردمی حضور دارند روزها بحث هم داشته باشند و تعطیل نکنند. ما در تاریخ داریم در جنگی که سید محمد مجاهد و چهل مجتهد در رکاب ایشان که یکی مرحوم نراقی بود در همان میدان بحث هم برقرار بود.

این مرجع تقلید در ادامه افزود: آقایان دقت کنند؛ تمام سعی دشمن ایجاد اختلاف است. این را بازگو کنید و نقشه دشمن را بیان نمایید. امروز حفظ وحدت واجب و ایجاد اختلاف حرام است.

وی در ادامه تأکید کرد: اگر اختلاف سلیقه‌ای وجود دارد، در زمان فعلی همه باید حول محور ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب وحدت داشته باشیم و از نیروهای مسلح که در میدان جهاد هستند و مسئولان که خدمت می‌کنند حمایت کنیم.

آیت‌الله نوری همدانی با اشاره به شرایط حساس کشور اظهار کرد: امروز اداره کشور در این شرایط آسان نیست و دولت و شخص رئیس جمهور محترم شبانه روز تلاش می‌کنند، بنده‌ معتقدم اگر اعتماد به خدا کنیم در مقابل این دشمنان که نزدیک به ۵۰ سال است به فکر ضربه‌ زدن به ایران هستند پیروز خواهیم شد.

وی در پایان در پاسخ به سوال یکی از اساتید پیرامون حج امسال و شرایط موجود تصریح کرد: به‌طور کلی اگر خوف و ترس جانی وجود داشته باشد استطاعت حج برداشته می‌شود.