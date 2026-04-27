نتایج آزمون کتبی کارشناسی رسمی سال ۱۴۰۴ مرکز وکلا اعلام شد
به گزارش ایلنا، کارنامۀ نتیجه مرحله کتبی آزمون اخذ پروانه کارشناسی رسمی دادگستری مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضاییه که در تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ برگزار شده بود، در درگاه اطلاعرسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org قرار گرفته است.
اطلاعات تکمیلی در خصوص نحوه و زمان ثبتنام پذیرفتهشدگان متعاقباً از طریق درگاه اطلاعرسانی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوهقضاییه به نشانی: www.۲۳۰۵۵.ir اعلام خواهد شد.