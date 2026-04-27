معتمدیان:
به دستور رئیسجمهور، مستندسازی کامل جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در دستور کار است
به گزارش ایلنا، محمد صادق معتمدیان، صبح دوشنبه در برنامه تلویزیونی شبکه خبر، با بیان اینکه طرح محلهمحوری ریشه در تاریخ انقلاب دارد، اظهار داشت: این رویکرد در دولت چهاردهم و با تأکید رئیسجمهور قوت و شدت بیشتری گرفته و برای اولین بار دولت به این اندازه ورود پیدا کرده است.
وی افزود: ابلاغیه استفاده از این ظرفیت به همه استانداران ابلاغ شده و هدف، بهرهگیری از مشارکت مردم در حل مسائل محلات است.
استاندار تهران با یادآوری تجربه موفق اداره محلات با محوریت مساجد در اوایل انقلاب و دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: در آن دوران، مساجد نقش دولت محلی در حوزههای اقتصادی، معیشتی، فرهنگی و امنیتی ایفا میکردند و اکنون نیز احیای این الگو با حمایت مرکز رسیدگی به امور مساجد در دستور کار است.
وی از شناسایی ۷۰۰ مسجد در ۲۲ منطقه تهران در فاز اول این طرح خبر داد و گفت: این مساجد برای شرایط بحران و جنگ مجهز به زیرساختهایی نظیر پنلهای خورشیدی، ژنراتور، ذخایر آب اضطراری، اسکان و تغذیه شدهاند و ظرفیت خدماترسانی به نزدیک یک میلیون نفر را در شرایط اضطراری دارند.
استاندار تهران با اشاره به همکاری هلال احمر در این طرح، تصریح کرد: بیش از ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از شبکههای مردمی هلال احمر در قالب طرح محلهمحوری سازماندهی شده و آموزشهای لازم را برای امدادرسانی اولیه در حوادث دیدهاند.
عضو هیات دولت با تأکید بر دیدگاه رئیسجمهور درباره نقش مردم در حل مسائل کشور، گفت: در شرایط ناترازی انرژی و گرمای پیش رو، استفاده از ظرفیت مردم برای مدیریت مصرف و صرفهجویی، یکی از محورهای اصلی این طرح است که بدون نیاز به هزینه و نیروگاه جدید، میتواند مؤثر واقع شود.
معتمدیان در ادامه با تشریح جزئیات ساختار جدید طرح محلهمحوری اظهار داشت: بر اساس این طرح، در هر مسجد یک کارگروه انرژی با مسئولیت امام جمعه آن محله تشکیل میشود و ایشان با حکم استاندار به عنوان رئیس شورای تأمین و رئیس کارگروه انرژی منصوب میگردد.
وی با اشاره به جایگاه ویژه روحانیت در میان مردم، تصریح کرد: امام جمعه محله به دلیل نفوذ کلام و جایگاه معنویاش، بهترین فرد برای توجیه و همراهسازی مردم در زمینه مدیریت مصرف و صرفهجویی است.
استاندار تهران خاطرنشان کرد: در این مدل، امام جمعه محله میتواند از ظرفیت پایگاههای بسیج، هلال احمر، معتمدین و خود مردم برای تشکیل حلقههای صرفهجویی استفاده کند و این سازوکار، بدون نیاز به هزینههای سنگین دولتی، مسئله ناترازی انرژی را در سطح محلات حل خواهد کرد.
استاندار تهران با اشاره به اقدام اخیر خود در نمایش جنایات جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی به سفرای خارجی مقیم تهران، اظهار داشت: در جریان جنگ تحمیلی سوم، قوانین بینالمللی که خود غربیها وضع کردهاند، نقض و مراکز درمانی، آموزشی، مدارس (از جمله مدرسه شجره طیبه)، مراکز فرهنگی و حتی ۵۷ مرکز تاریخی در تهران بمباران و تخریب شدند.
عضو هیات دولت افزود: با هماهنگی وزارت امور خارجه، میراث فرهنگی و کشور، توری برای بیش از ۶۰ نفر از سفرا، کارداران و روسای مجامع بینالمللی مستقر در تهران ترتیب دادیم و با پوشش رسانهای خوب، بخشی از جنایتها را به جهان مخابره کردیم که اثرگذاری بسیار بالایی داشت.
استاندار تهران تأکید کرد: متأسفانه جامعه جهانی و جوامع غربی در قبال این جنایتها سکوت معنادار و سیاست دوگانه دارند. برای نمونه، واکنش آنها به بمباران مدرسه شجره در مقایسه با سایر جنایتها نشاندهنده این استاندارد دوگانه است.
عضو هیات دولت همچنین خاطرنشان کرد: به دستور رئیسجمهور، مستندسازی کامل جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در دستور کار معاونت حقوقی ریاستجمهوری و استانداران قرار گرفته تا بتوانیم از طریق مجامع بینالمللی پیگیری حقوقی و شکایت انجام دهیم.
ادامه دارد...