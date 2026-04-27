بیانیه مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت چهلمین روز شهادت علی لاریجانی

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، متن بیانیه مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام به این شرح است:

در آستانهٔ چهلمین روز از عروج ملکوتی عبد صالح خدا، یار وفادار رهبری و سنگرنشین بی‌ادعای جبهه‌های خدمت، شهید جلیل‌القدر «دکتر علی لاریجانی»، قرار داریم.

او که حیات طیبهٔ خویش را وقف صیانت از حریم جمهوریت و اسلامیت نظام کرد و خون مطهرش همراه با خون فرزند برومندش، «دکتر مرتضی لاریجانی»، مُهر تأییدی بر ایستادگی در برابر جبههٔ باطل شد.

شهید والامقامی که در تمامی مقاطع و سنگرهای خطیر ــ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ریاست سازمان صداوسیما و دبیری شورای عالی امنیت ملی تا ریاست قوهٔ مقننه و عضویت در مجمع تشخیص مصلحت نظام ــ عقلانیت انقلابی، تدبیر راهگشا و استواری بر ایمان را به نمایش گذاشت و با خون خود، تفسیری گُلگون از «فَاستَقِم کَما اُمِرت» را در برابر دیدگان جهانیان نگاشت.

بی‌تردید شهادت رهبرمعظم انقلاب حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای و یاران شهیدش، طلیعهٔ جوششی تازه در بیداری امت اسلامی و استحکام صفوف مقاومت می باشد و بر ماست که با تجدید عهدی، انقلابی، مشتعل‌تر از پیش، راه آن مجاهدان فرزانه را تا تحقق وعدهٔ الهی تداوم بخشیم.

مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام بدین‌وسیله از آحاد مردم قدرشناس، انقلابی و ولایتمدار ایران اسلامی دعوت می‌کند تا در آیین اربعین شهادت یادگار بیت اجتهاد و اسوهٔ ایثار و جهاد، در روز جمعه ۱۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ پس از اقامهٔ نماز مغرب و عشا در حرم مطهر کریمهٔ اهل بیت، حضرت فاطمه معصومه (س)، شبستان امام خمینی (ره) حضوری حماسی و دشمن‌شکن داشته باشند.