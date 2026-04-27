به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، پیام فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

مقاومت قهرمانانه حزب الله لبنان ثابت کرد که روایتهای القایی رژیم کودکش صهیونی برای پایان مقاومت و نابودی حزب الله لبنان، دروغی بیش نیست.

رژیم صهیونی علیرغم صرف هزینه های گزاف و بکارگیری امکانات گسترده انسانی و تسلیحاتی و هدر دادن پول مالیات دهندگان آمریکایی، در مقابل ابتکار و ایستادگی جوانان غیور لبنانی مستاصل و درمانده تر از هر زمان دیگری است.

این رژیم جنگ افروز در سالهای گذشته همواره هیچ جنگی را با موفقیت به پایان نرسانده و در دستیابی به اهداف نظامی ناکام بزرگ و سرافکنده است.

ساحات مقاومت قوی تر و منسجم تر از هر موعد دیگری در کنار حزب الله قهرمان قراردارند و در وقت ضرورت در حمایت از مردم مظلوم لبنان و فلسطین وارد عمل شده و صهیونیستهای جنایتکار را از عمل شوم خود پشیمان خواهند کرد.

اسماعیل قاآنی

فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی