به گزارش ایلنا، حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی با بیان اینکه کمیسیون های مجلس در ایام جنگ رمضان و پس از آن فعالانه نقش آفرینی کرد اظهار داشت: در این مدت کمیسیون های تخصصی به طور منظم فعال بودند و در هفته روئسای کمیسیون ها با اعضا هیئت رئیسه مجلس جلساتی را برگزار کرده و مسائل کشور را دنبال می کنند.

وی افزود: در هفته های گذشته کمیسیون فرهنگی و سایر کمیسیون ها با وزرای اقتصاد، صمت، ورزش، ارشاد، گردشگری و سایر بخش ها جلساتی برگزار کرد و در شرایط فعلی مسأله معیشتی مردم و جنگ اولویت بیشتری برای مجلس دارد.

آقا تهرانی تصریح کرد: در شرایط فعلی همه باید پای کار باشند و اینطور نباشد که فقط مردم در این عرصه نقش آفرینی کنند، مسئولین هم در این مسیر همراه هستند البته کمیسیون ها و کمیته های مجلس نیز فعال بودند و صبح و بعد از ظهر جلسات برگزار می شود و امیدوارم در پی این مقاومت‌ها و ایستادگی‌ها برکات بیشتری نیز نصیب ملت شود و انشاالله به برکت خون رهبری شهید انقلاب این قربانی بزرگ که همه ما را بیدار تر کرده است، شاهد ظهور امام عصر باشیم.

