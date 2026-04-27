به گزارش ایلنا، «رضا امیری مقدم» سفیر ایران در این پیام با اشاره به برگزاری این سفر‌ها در چارچوب یک تور دیپلماتیک منطقه‌ای، هدف از این رایزنی‌ها را بررسی روابط دوجانبه و تبادل نظر درباره تحولات منطقه عنوان کرد و از تلاش‌های «خستگی ناپذیر» پاکستان برای کمک به پایان جنگ و دستیابی به صلح پایدار در منطقه قدردانی کرد.

وی به طور ویژه از میزبانی و حمایت‌های دولت پاکستان، به ویژه «شهباز شریف» نخست وزیر و همچنین «فیلد مارشال سید عاصم منیر» فرمانده ارتش این کشور تشکر کرده و نقش آنان را در پیشبرد ابتکارات دیپلماتیک حائز اهمیت دانست.

سفیر ایران همچنین تاکید کرد که همانند دور‌های پیشین، این مرحله از سفر هیئت ایرانی در فضایی کاملاً امن، آرام و با مدیریت دقیق و برنامه ریزی منسجم از سوی پاکستان برگزار شده است؛ امری که نشان دهنده سطح بالای همکاری و هماهنگی میان دو کشور همسایه است.

امیری مقدم در بخش دیگری از پیام خود، از تلاش‌های نیرو‌های امنیتی، پلیس، کارکنان نهاد‌های اجرایی و به ویژه مردم مهمان نواز پاکستان و ساکنان اسلام‌آباد برای همراهی و همکاری در طول این سفر‌ها قدردانی کرد.

وی در پایان با تاکید بر عمق روابط دو کشور، شعار «دوستی ایران و پاکستان پایدار باد» را تکرار کرد و بر تداوم همکاری‌های دوجانبه در مسیر ثبات و امنیت منطقه‌ای تاکید داشت.