قدردانی ایران از نقش پاکستان در تلاش برای صلح منطقه‌ای

سفیر ایران در پاکستان در پی پایان دور جدید سفر‌های دیپلماتیک وزیر امور خارجه به اسلام‌آباد، با انتشار پیامی از نقش آفرینی دولت و نهاد‌های مختلف پاکستان در مسیر تقویت صلح و ثبات منطقه‌ای قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، «رضا امیری مقدم» سفیر ایران در این پیام با اشاره به برگزاری این سفر‌ها در چارچوب یک تور دیپلماتیک منطقه‌ای، هدف از این رایزنی‌ها را بررسی روابط دوجانبه و تبادل نظر درباره تحولات منطقه عنوان کرد و از تلاش‌های «خستگی ناپذیر» پاکستان برای کمک به پایان جنگ و دستیابی به صلح پایدار در منطقه قدردانی کرد.

وی به طور ویژه از میزبانی و حمایت‌های دولت پاکستان، به ویژه «شهباز شریف» نخست وزیر و همچنین «فیلد مارشال سید عاصم منیر» فرمانده ارتش این کشور تشکر کرده و نقش آنان را در پیشبرد ابتکارات دیپلماتیک حائز اهمیت دانست.

سفیر ایران همچنین تاکید کرد که همانند دور‌های پیشین، این مرحله از سفر هیئت ایرانی در فضایی کاملاً امن، آرام و با مدیریت دقیق و برنامه ریزی منسجم از سوی پاکستان برگزار شده است؛ امری که نشان دهنده سطح بالای همکاری و هماهنگی میان دو کشور همسایه است.

امیری مقدم در بخش دیگری از پیام خود، از تلاش‌های نیرو‌های امنیتی، پلیس، کارکنان نهاد‌های اجرایی و به ویژه مردم مهمان نواز پاکستان و ساکنان اسلام‌آباد برای همراهی و همکاری در طول این سفر‌ها قدردانی کرد.

وی در پایان با تاکید بر عمق روابط دو کشور، شعار «دوستی ایران و پاکستان پایدار باد» را تکرار کرد و بر تداوم همکاری‌های دوجانبه در مسیر ثبات و امنیت منطقه‌ای تاکید داشت.

