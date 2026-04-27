مطالبات مالباختگان «رضایت خودرو طراوت نوین» در حال پرداخت است

به گزارش ایلنا، سید نعمت‌اله حسینی‌نهاد اظهار داشت: دستگاه قضایی استان از ابتدای تشکیل پرونده، شناسایی و توقیف اموال شرکت را در دستور کار قرار داد و پس از صدور رأی قطعی نیز، همواره فروش این اموال را از طریق مزایده پیگیری کرده است. تاکنون بخشی از دارایی‌های منقول و غیرمنقول شرکت از طریق مزایده عمومی به فروش رسیده است.

وی افزود: ارزش اموالی که تاکنون به فروش رفته، ۵۸۱ میلیارد تومان است. همچنین، آوردهٔ اولیهٔ ۷ هزار و ۲۱۱ نفر از مالباختگان که مبلغ هر یک تا سقف ۱۴۵ میلیون تومان بوده به طور کامل پرداخت شده است.

حسینی‌نهاد تصریح کرد: با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده و دعوت از سرمایه‌گذاران برای خرید مجموعه شرکت، هلدینگ، سردخانه و سایر اموال، تاکنون هیچ شخص حقیقی یا حقوقی برای شرکت در مزایده اقدام نکرده است. از این‌رو، وفق مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی و بنابر درخواست شکات، مقرر شد برخی از اموال غیرمنقول باقی‌مانده شرکت (شامل املاک مسکونی، تجاری، زراعی و سردخانه) در ازای آوردهٔ اولیه (با کسر خروجی) به خودِ شکات واگذار شود.

معاون اجرای احکام دادسرای قزوین در توضیح نحوهٔ این واگذاری گفت: روش واگذاری همانند روش پرداخت از مبلغ پایین به بالا خواهد بود و فهرست نهایی پس از تقسیم اموال اعلام می‌شود.

وی ارزش تقریبی اموال قابل واگذاری در این مرحله را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با واگذاری این اموال، به بیش از ۱۷ هزار مالباخته پرداخت صورت می‌گیرد.

حسینی‌نهاد در پایان خاطرنشان کرد: جزئیات کامل نحوهٔ اجرای فرآیند واگذاری دارایی‌های شرکت به مالباختگان، متعاقباً در اطلاعیه‌های جداگانه به اطلاع شکات خواهد رسید.