پزشکیان فرا رسیدن سالروز آزادی جمهوری آفریقای جنوبی را تبریک گفت

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به آقای سیریل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی، فرا رسیدن بیست و هفتم آوریل سالروز آزادی این کشور را به دولت و ملت‌ آفریقای جنوبی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد در پرتو تلاش‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی در مسیر ایجاد جهانی عاری از تبعیض، جنگ، استعمار و برتری‌طلبی حرکت کنند.

رئیس جمهور از ابراز همبستگی جمهوری آفریقای جنوبی با ملت ایران تشکر کرد.

