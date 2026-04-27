در پیامی؛

پزشکیان فرا رسیدن سالروز آزادی جمهوری آفریقای جنوبی را تبریک گفت

رئیس جمهور در پیامی با تبریک فرا رسیدن سالروز آزادی جمهوری آفریقای جنوبی، از ابراز همبستگی دولت و ملت این کشور با ملت ایران تشکر کرد.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیامی به آقای سیریل رامافوزا رئیس جمهور آفریقای جنوبی، فرا رسیدن بیست و هفتم آوریل سالروز آزادی این کشور را به دولت و ملت‌ آفریقای جنوبی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد در پرتو تلاش‌های مشترک جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آفریقای جنوبی در مسیر ایجاد جهانی عاری از تبعیض، جنگ، استعمار و برتری‌طلبی حرکت کنند.

رئیس جمهور از ابراز همبستگی جمهوری آفریقای جنوبی با ملت ایران تشکر کرد.

 

