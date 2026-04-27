به گزارش ایلنا، حجت الاسلام موسی احمدی رئیس با بیان این که برآورد خسارات پالایشگاه‌های پارس جنوبی که در حملات موشکی آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ رمضان آسیب دیده‌اند، انجام شده است، گفت:شرکت‌های پیمانکار برای بازسازی پالایشگاه‌های آسیب دیده پارس جنوبی مشخص شده‌اند و کار بازسازی این پالایشگاه‌ها به زودی آغاز می‌شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: بازسازی پالایشگاه‌های آسیب دیده پارس جنوبی توسط مهندسان داخلی و با تکیه بر دانش بومی کشورمان انجام می‌شود وهیچ نیازی به خارج از کشور نیست.

احمدی خاطرنشان کرد: اگرچه حمله دشمنان به پالایشگاه‌های پارس جنوبی محدودیت‌هایی را برای ما ایجاد کرده اما کار تولید و توزیع گاز در کشور را مختل و متوقف نکرده و شبکه گاز کشور همچنان پایدار است.

وی افزود : در حوزه برق نیز وزارت نیرو پیش‌بینی‌هایی انجام داد و سناریوهای تعریف کرد لذا آسیب‌ها به شبکه برق به سرعت برطرف شد و اختلال جدی در شبکه برق کشور در جنگ رمضان ایجاد نشد.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: تجربه جنگ ۱۲ روزه باعث شد تا بسیاری از ایرادات و اشکالات برطرف شود و همین مسئله باعث شد تا در جنگ رمضان شاهد بروز مشکل خاصی در شبکه برق کشور با وجود حملات دشمن نباشیم.

احمدی خاطرنشان کرد: درخواست ما از مردم این است که همانطور که در مراحل مختلف جنگ با همبستگی بی‌نظیرشان مسئولان را همراهی کردند با صرفه‌جویی و مصرف درست و بهینه خود کمک کنند تا از این مرحله نیز بدون مشکل خاصی عبور کنیم تا در آینده نزدیک شاهد رفع محدودیت‌ها در تولید و توزیع گاز کشور باشیم./

