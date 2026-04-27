عراقچی:
به دنبال راههایی برای تضمین تردد ایمن در تنگه هرمز هستیم
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر خارجه ایران ضمن تشکر از میزبانان مهماننواز خود در عمان اظهار کرد: گفتگوهای مهمی درباره مسائل دوجانبه و تحولات منطقهای داشتیم. به عنوان تنها کشورهای ساحلی [تنگه] هرمز، تمرکز ما شامل راههایی برای تضمین عبور و مرور ایمن بود که به نفع همه همسایگان عزیز و جهان باشد.
سید عباس عراقچی در صفحه مجازی ایکس تاکید کرد: همسایگان ما، اولویت ما هستند.
وزیر خارجه ایران صبح یکشنبه برای دیدار با سلطان عمان به مسقط سفر کرد.
در همین حال، «بدر البوسعیدی»، وزیر خارجه عمان درباره سفر عراقچی گفت: رایزنی مثمرثمری درباره تنگه هرمز با همتای ایرانی خود داشتم.»
وی افزود: «بر مسئولیت مشترک خود با ایران به عنوان دو کشور ساحلی در قبال جامعه بینالمللی تاکید میکنیم».
البوسعیدی تصریح کرد: این مسئله نیازمند تلاشهای دیپلماتیک گسترده و راه حلهای عملی برای تضمین آزادی دریانوردی به صورت دائمی است.