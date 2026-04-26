تقویت بیمه‌ها؛ راهکار فوری برای کاهش سهم پرداختی بیماران

عضو کمیسیون اصل نود مجلس ضرورت حمایت از سبد سلامت خانوار را اولویت اصلی دانست و افزود: یکی از راهکارهای اصلی، تقویت سازمان‌های بیمه‌گر است. بیمه‌ها باید به گونه‌ای حمایت شوند که حجم بیشتری از تعهدات را بر عهده بگیرند تا نوسانات قیمتی مستقیماً بر جیب مردم اثر نکند. در شرایط فعلی، اصلاح اعتبارات بیمه‌ای برای جلوگیری از فشار مالی بر جامعه یک ضرورت انکارناپذیر است.

پیشنهاد ارائه متمم بودجه برای تزریق نقدینگی به بخش دارو

وی تصریح کرد: از دولت خواسته‌ایم با ارائه یک متمم بودجه، امکان تزریق اعتبارات ویژه به این بخش را فراهم کند. این اقدام می‌تواند در سه محور تسهیل واردات داروهای ضروری، کاهش قیمت مصرف‌کننده و افزایش قدرت پوشش‌دهی بیمه‌ها تحول ایجاد کند. مجلس این آمادگی را دارد که در صورت ارائه این درخواست از سوی دولت، با فوریت آن را بررسی و همراهی کند.

رفع محدودیت‌های قانونی در کمیسیون اصل نود

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس در پایان به نقش نظارتی قوه مقننه اشاره کرد و گفت: در نشست مشترک اعضای کمیسیون اصل نود با وزارت بهداشت، از مسئولان این وزارتخانه خواسته شد تا تمامی محدودیت‌ها و موانع قانونی موجود را احصا و اعلام کنند. ما از ظرفیت کمیسیون اصل نود برای رفع این بن‌بست‌ها، تسهیل تأمین مواد اولیه و بهبود روند واردات کالا استفاده خواهیم کرد تا در نهایت شاهد کاهش قیمت‌ها و ثبات در بازار دارویی کشور باشیم.