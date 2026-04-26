استاندار تهران:
تهران پایلوت مدیریت مصرف با محوریت مساجد میشود
استاندار تهران با تأکید بر نقش اثرگذار مساجد در سازماندهی ظرفیتهای مردمی گفت: طرح مدیریت مصرف آب، برق و گاز ابتدا در تهران بهصورت پایلوت اجرا میشود تا با تکیه بر آموزش، اقناعسازی و مشارکت محلهمحور، الگوی قابل تعمیمی برای سایر استانها شکل بگیرد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران، در نشست مدیریت مصرف مساجد استان تهران با اشاره به جایگاه مساجد در فرهنگ دینی و اجتماعی کشور اظهار کرد: مساجد در مقاطع مختلف، از جمله دوران جنگ، نقش مهمی در جذب نیرو، سازماندهی مردم و پشتیبانی اجتماعی ایفا کردهاند و امروز نیز باید این کارکرد مؤثر دوباره تقویت شود.
وی با بیان اینکه «ظرفیت اصلی کشور مردم هستند»، افزود: در ماههای اخیر مردم تهران با وجود مشکلات اقتصادی، شرایط سخت و تهدیدات دشمنان، حضوری کمنظیر در صحنه داشتند و این حضور هم در امنیت داخلی و هم در امنیت ملی کشور اثرگذار بود.
استاندار تهران ادامه داد: دشمنان از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی بر ایجاد ناامنی داخلی حساب کرده بودند، اما حضور مردم این توطئهها را خنثی کرد و پشتوانه بسیاری از این حضورهای مردمی، ظرفیت مسجد، هیئت و شبکههای محلهمحور بوده است.
عضو هیئت دولت با اشاره به ضرورت استفاده از این ظرفیت در مدیریت مصرف تصریح کرد: امروز مسئله کاهش مصرف آب، برق و گاز یک ضرورت ملی است و اگر با مردم صادقانه گفتوگو کنیم و مسئله را توضیح دهیم، مردم همراهی خواهند کرد؛ همانطور که در شرایط سخت گذشته نیز پای کار آمدند.
وی با اشاره به سخنان رئیسجمهور محترم درباره مشارکت گسترده مردم در پویش «جانفدا» گفت: وقتی میلیونها نفر اعلام آمادگی میکنند که جان فدای کشور هستند، قطعاً در موضوعاتی مانند خاموش کردن چند لامپ، کاهش مصرف برق یا صرفهجویی در آب نیز میتوان بر همراهی آنان حساب کرد؛ به شرط آنکه اقناعسازی، آموزش و ارتباط درست با مردم انجام شود.
استاندار تهران یکی از نمونههای موفق همراهی مردم را مدیریت مصرف سوخت در شرایط بحرانی دانست و گفت: پس از آسیبدیدن بخشی از مخازن سوخت، با اطلاعرسانی و درخواست از مردم برای کاهش تردد، هیچ پمپ بنزینی در تهران تعطیل نشد و مصرف نیز به شکل محسوسی کاهش یافت.
معتمدیان نقش مساجد را در آموزش و آگاهسازی مردم مهم توصیف کرد و افزود: مسجد به دلیل ارتباط مستقیم با محله و مردم میتواند پیامهای مربوط به کاهش مصرف آب، برق و گاز را مؤثرتر منتقل کند.
وی همچنین بر اجرای اقدامات عملی در محلات تأکید کرد و گفت: نصب تجهیزات کاهنده مصرف آب، اصلاح کولرهای آبی، ایجاد سایبان برای کولرها، استفاده مناسب از پنلهای خورشیدی و آموزش خانوادهها از جمله اقداماتی است که میتواند با محوریت مساجد دنبال شود.
استاندار تهران با اشاره به برنامهریزی برای اجرای طرح پایلوت در شهر تهران اظهار کرد: جمعبندی اولیه با رئیسجمهور محترم انجام شده و قرار است تهران به عنوان پایلوت اجرای طرح مدیریت مصرف انتخاب شود تا نقاط ضعف و قوت مشخص شده و سپس این تجربه در سایر استانها نیز توسعه یابد.
معتمدیان در پایان گفت: برای اجرای این طرح، استفاده از ظرفیت دولت محلی، بانکها، نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی و همچنین مشارکت خیرین و مردم پیشبینی شده است تا بدون فشار مالی مستقیم به خانوارها، اقدامات کاهش مصرف در محلات عملیاتی شود.