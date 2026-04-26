به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دومین نشست دیدار و گفت‌وگوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاران سازمان در سال 1405، به امور اقتصاد کلان سازمان اختصاص یافت.

در این نشست که امروز – یکشنبه ششم اردیبهشت‌ماه – برگزار شد، «سید حمید پورمحمدی»، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، پس از شنیدن نظرات و دیدگاه‌های رئیس و کارکنان امور اقتصاد کلان، نظرات خود را برای ترسیم مسیر فعالیت این امور در سال جدید بیان کرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: به نقش امور اقتصاد کلان، آگاه هستم و باور بالایی به اهمیت این امور دارم.

پورمحمدی با بیان اینکه اقتصادها را بعضی از نقاط عطف تاریخی می‌سازند و شکل می‌دهند، گفت:‌ اکنون در یک نقطه عطف تاریخی قرار گرفته‌ایم و در حال جنگ بزرگی هستیم. تاریخ نشان داده که بعضی از کشورها از این نقطه عطف برای ریل‌گذاری درست اقتصاد خود استفاده برده و مشکلاتشان را حل کرده‌اند.

وی افزود: آنهایی که توانسته‌اند از این نقطه عطف تاریخی به‌صورت درست بهره ببرند، ناشی از این بود که جمعی از سیاست‌گذاران و اقتصاددانان آنها، سازوکاری را برای حرکت اقتصاد در مسیر درست فراهم کردند.

معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه وجود اقتصاددانان متعهد به کار علمی و کارشناسی در سرنوشت کشور اثر زیادی دارد، گفت: سیاست‌گذاری برای اقتصاد کشور باید بر پایه عقلانیت صورت گیرد؛ نه بر اساس مصلحت و فشارهای بیرونی.

پورمحمدی افزود: اکنون، امور اقتصاد کلان می‌تواند نقش تاریخی خود را ایفا کند که البته با پیمودن همان روال‌های قبلی ممکن نیست. کارشناسان اقتصاد کلان باید ضمن بیان مشکلات کشور و توصیف آنها، برای تحقق ایده‌های درست خود نیز، پیگیری و تلاش کنند.

وی با بیان اینکه در این مسیر، هماهنگی‌های درون‌سازمانی و همچنین اقناع ذی‌نفعان برون‌سازمانی، اهمیت بالایی دارد، گفت: هر کارشناس در امور اقتصاد کلان، باید ضمن تمرکز بر موضوعی خاص، برای به نتیجه رساندن آن نیز با جدیت پیگیر باشد و در این مسیر، از تکرار بپرهیزد و مسیرهای نو و تازه‌ای را در کار خود در پیش بگیرد.

در آغاز این نشست، «حمید زمان‌زاده»، رئیس امور اقتصاد کلان نیز، گزارشی از مأموریت‌ها و عملکرد این امور ارائه داد. همکاران این امور نیز نظرات خود را بیان کردند.