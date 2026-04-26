از سوی سخنگوی دولت مطرح شد
تأکید بر تداوم خدمترسانی هوشمند و تقدیر از توسعه طرح «فواد ۱۲۸»
در دیدار سخنگوی دولت با رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور بر تداوم خدمترسانی هوشمند و توسعه طرح «فواد ۱۲۸» در راستای افزایش رضایتمندی مردم تأکید شد.
به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، با حضور در این سازمان با علاءالدین رفیعزاده، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، سخنگوی دولت با قدردانی از تلاشهای مستمر مدیران و کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور در ایام اخیر، اقدامات انجامشده در مسیر بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را ارزشمند و اثرگذار ارزیابی کرد.
مهاجرانی بهطور ویژه از راهاندازی و توسعه «سامانه فوریتهای اداری (فواد ۱۲۸)» بهعنوان گامی مهم در تسریع پاسخگویی به مطالبات مردم، کاهش بروکراسی اداری و افزایش رضایتمندی شهروندان یاد کرد و این اقدام را نمونهای موفق از بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای فناورانه در مدیریت امور عمومی در دولت چهاردهم دانست.
وی همچنین تدابیر و ابتکار عمل سازمان اداری و استخدامی کشور در انتقال خدمات حیاتی و اولویتدار به بسترهای دیجیتال در شرایط ویژه جنگ اخیر را اقدامی بهموقع و کارآمد ارزیابی کرد و افزود: استمرار خدمترسانی بدون وقفه به مردم، حتی در دشوارترین شرایط جنگ تحمیلی، نشاندهنده عزم جدی مجموعه مدیریتی کشور برای حفظ پایداری خدمات عمومی و صیانت از حقوق شهروندان است.
در ادامه این دیدار، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز ضمن قدردانی از حضور مستمر میدانی و پیگیریهای روزانه سخنگوی دولت در اطلاعرسانی موثر به مردم همزمان با تجاوز دشمنان وطن، این همراهی و ارتباط نزدیک با مردم و دستگاههای اجرایی را موجب تقویت روحیه همدلی، انسجام و همافزایی در بدنه اجرایی کشور دانست.
رفیعزاده تأکید کرد: در پاسخ به حضور حماسی مردم در دفاع از میهن خود،تعامل سازنده و هماهنگی میان بخشهای مختلف اجرایی کشور، زمینهساز تسریع در حل مسائل مردم و ارتقای کارآمدی نظام اداری با هدف قدرشناسی از ملت بزرگ ایران خواهد بود.
این دیدار با تأکید بر تداوم همکاریها، بهرهگیری از ظرفیتهای نوین مدیریتی و تقویت اطلاعرسانی مؤثر به مردم در راستای ارتقای کیفیت خدمات عمومی به پایان رسید.