در این دیدار، سخنگوی دولت با قدردانی از تلاش‌های مستمر مدیران و کارکنان سازمان اداری و استخدامی کشور در ایام اخیر، اقدامات انجام‌شده در مسیر بهبود فرآیندها و ارتقای کیفیت خدمات عمومی را ارزشمند و اثرگذار ارزیابی کرد.

مهاجرانی به‌طور ویژه از راه‌اندازی و توسعه «سامانه فوریت‌های اداری (فواد ۱۲۸)» به‌عنوان گامی مهم در تسریع پاسخگویی به مطالبات مردم، کاهش بروکراسی اداری و افزایش رضایتمندی شهروندان یاد کرد و این اقدام را نمونه‌ای موفق از بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های فناورانه در مدیریت امور عمومی در دولت چهاردهم دانست.

وی همچنین تدابیر و ابتکار عمل سازمان اداری و استخدامی کشور در انتقال خدمات حیاتی و اولویت‌دار به بسترهای دیجیتال در شرایط ویژه جنگ اخیر را اقدامی به‌موقع و کارآمد ارزیابی کرد و افزود: استمرار خدمت‌رسانی بدون وقفه به مردم، حتی در دشوارترین شرایط جنگ تحمیلی، نشان‌دهنده عزم جدی مجموعه مدیریتی کشور برای حفظ پایداری خدمات عمومی و صیانت از حقوق شهروندان است.

در ادامه این دیدار، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز ضمن قدردانی از حضور مستمر میدانی و پیگیری‌های روزانه سخنگوی دولت در اطلاع‌رسانی موثر به مردم همزمان با تجاوز دشمنان وطن، این همراهی و ارتباط نزدیک با مردم و دستگاه‌های اجرایی را موجب تقویت روحیه همدلی، انسجام و هم‌افزایی در بدنه اجرایی کشور دانست.

رفیع‌زاده تأکید کرد: در پاسخ به حضور حماسی مردم در دفاع از میهن خود،تعامل سازنده و هماهنگی میان بخش‌های مختلف اجرایی کشور، زمینه‌ساز تسریع در حل مسائل مردم و ارتقای کارآمدی نظام اداری با هدف قدرشناسی از ملت بزرگ ایران خواهد بود.

این دیدار با تأکید بر تداوم همکاری‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های نوین مدیریتی و تقویت اطلاع‌رسانی مؤثر به مردم در راستای ارتقای کیفیت خدمات عمومی به پایان رسید.