در مدیریت، توسعه‌گرا، در فرهنگ، ژرف‌اندیش، در امنیت، جامع‌نگر و در قانونگذاری، مسأله‌گشا بود.

شهید عزیزمان، علی لاریجانی، حقیقتاً یک فیلسوف انقلابی از تبار و دودمان مرجعیت و فقهای شیعه و با دوراندیشی و ذکاوتی کم‌نظیر در عالم سیاست بود.

مردی که هیچگاه امر ولی را زمین نگذاشت و عاقبت با قائد امت امام شهید سید علی محشور شد. خدایش بیامرزد که فقدانش ثلمه‌ای است از جنس «لایَسُدُّها شیء».

در اربعین بنده خدا که به خدا پیوسته است، یاد و نامش را گرامی می‌داریم .

این ملت، هرگز از خون شهدای پرافتخار خویش نخواهد گذشت و این ترورها در اراده پولادین آنان کمتربن خللی ایجاد نخواهد کرد.