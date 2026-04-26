محسنی اژهای:
شهید لاریجانی دوراندیشی کمنظیر در عالم سیاست بود
رییس قوه قضاییه گفت: شهید عزیزمان، علی لاریجانی، حقیقتاً یک فیلسوف انقلابی از تبار و دودمان مرجعیت و فقهای شیعه و با دوراندیشی و ذکاوتی کمنظیر در عالم سیاست بود.
به گزارش ایلنا، رییس قوه قضاییه در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت:
در مدیریت، توسعهگرا، در فرهنگ، ژرفاندیش، در امنیت، جامعنگر و در قانونگذاری، مسألهگشا بود.
شهید عزیزمان، علی لاریجانی، حقیقتاً یک فیلسوف انقلابی از تبار و دودمان مرجعیت و فقهای شیعه و با دوراندیشی و ذکاوتی کمنظیر در عالم سیاست بود.
مردی که هیچگاه امر ولی را زمین نگذاشت و عاقبت با قائد امت امام شهید سید علی محشور شد. خدایش بیامرزد که فقدانش ثلمهای است از جنس «لایَسُدُّها شیء».
در اربعین بنده خدا که به خدا پیوسته است، یاد و نامش را گرامی میداریم .
این ملت، هرگز از خون شهدای پرافتخار خویش نخواهد گذشت و این ترورها در اراده پولادین آنان کمتربن خللی ایجاد نخواهد کرد.