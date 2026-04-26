وزیر امور خارجه وارد اسلامآباد شد
وزیر امور خارجه که برای یک دیدار رسمی از عمان، به مسقط سفر کرده بود، بعد از انجام رایزنیهای لازم با هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان، و سید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه این کشور، طبق برنامهریزی قبلی توقفی در اسلامآباد خواهد داشت و سپس در ادامه عازم روسیه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه که برای یک دیدار رسمی از عمان، به مسقط سفر کرده بود، بعد از انجام رایزنیهای لازم با هیثم بن طارق آل سعید سلطان عمان، و سید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه این کشور، طبق برنامهریزی قبلی توقفی در اسلامآباد خواهد داشت و سپس در ادامه عازم روسیه خواهد شد.
وزیر امور خارجه در توقف کوتاه در پاکستان، راجع به آخرین تحولات منطقهای و بینالمللی، با مقامهای پاکستان تبادل نظر خواهد کرد.