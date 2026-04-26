مخبر:
استیفای حق مردم در اولویت قرار دارد
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: ضربات کوبنده نیروهای مسلح ایران به مواضع دشمن، محاسبات آنان را تغییر داد و از طرف دیگر در جمهوری اسلامی، استیفای حق مردم در اولویت قرار دارد.
به گزارش ایلنا، محمد مخبر در نشست مشترک با اعضای هیئت مدیره پتروشیمیهای کشور با بیان اینکه دوره فعلی مقطع حساسی در تاریخ انقلاب اسلامی است، ادامه داد: پیروزی نهایی در این جنگ، ایران عزیز را برای سالهای طولانی مصونیت خواهد بخشید. بهطوری که هیچ دشمنی دیگر جرات چشمداشت به این آب و خاک را نداشته باشد.
وی افزود: آمریکا و رژیم صهیونی به لحاظ لجستیک دچار مشکلاند و ضربات کوبنده نیروهای مسلح ما به مواضع دشمن، محاسبات آنان را تغییر داد؛ از طرف دیگر در جمهوری اسلامی، استیفای حق مردم در اولویت قرار دارد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، امنیت و آرامش در حوزه سرمایهگذاری را از دستاوردهای مهم بعد از پیروزی نهایی در جنگ دانست و گفت: تحقق این دو موضوع، سختی حمله آمریکا و رژیم صهیونی به زیرساختهای اقتصادی ما مانند پتروشیمیها را جبران میکند.
مخبر در ادامه با اشاره به برخی محدودیتها در حوزه درآمدهای ارزی ناشی از جنگ و تقاضای ارز در این مدت، اظهار کرد: برای حل این مشکلات باید مدیریتی واحد مبتنی بر دو مولفه تفویض اختیار و تسهیلگری برای مدیران مربوطه شکل گیرد که به ترتیب اولویت، مسائلی مانند بازسازی واحدهای آسیب دیده و حل مشکلات ارزی را دنبال کند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر نقش وزارتخانههای صمت، نفت و بانک مرکزی در این زمینه، گفت: برای حل مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ خصوصاً در حوزه پتروشیمیها باید با کمک دستگاه دیپلماسی و همکاری بخشهای مختلف دولت، موضوع واردات کالاهای مورد نیاز کشور و فرآیند بازسازی با بهرهگیری از ظرفیت کشورهای دوست، پیگیری شود.
مخبر با اشاره به اهمیت استفاده از بدنه نخبگانی کشور که در شرکتهای دانشبنیان مشغول به فعالیت هستند، اظهار کرد: میتوان با استفاده از این ظرفیت، مدت زمان فرآیند بازسازی را کمتر کرد و کیفیت کار را ارتقا بخشید.
در این نشست، اعضای هیئت مدیره پتروشیمیهای کشور تاکید کردند، باوجود جنایت جنگی آمریکا و رژیم صهیونیستی در حمله به زیرساختهای اقتصادی در پتروشیمیها اما کارکنان این صنایع با تلاشی جهادی و تمهیداتی که پیش از این اندیشده بودند، اجازه اختلال در فرآیند خدمترسانی را به مردم ندادند و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.