اسحاقی در تشریح نشست امروز این کمیسیون خبر داد:
بررسی سلامت و امنیت زائران حج تمتع ۱۴۰۵/آغاز تزریق واکسن مننژیت زائران حج در مراکز هلال احمر
سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از بررسی سلامت و امنیت زائران حج تمتع ۱۴۰۵ در نشست امروز این کمیسیون خبر داد و گفت: اعضای کمیسیون دغدغهها و ملاحظات خود را متناسب با شرایط حساس فعلی، در حوزه سلامت و امنیت زائران بهطور کامل مطرح و بر لزوم پیشبینی سناریوهای مختلف، افزایش سطح آمادگی و تأمین کامل خدمات بهداشتی و درمانی در طول ایام حج تأکید کردند.
به گزارش ایلنا،سلمان اسحاقی در تشریح نشست امروز این کمیسیون گفت: جلسه امروز با حضور تمامی اعضای کمیسیون برگزار شد و یکی از مهمترین موضوعات مورد بررسی، سلامت و امنیت زائران حج تمتع ۱۴۰۵ بود؛ موضوعی که با توجه به شرایط خاص کشور، بهعنوان یکی از دغدغههای جدی نمایندگان مطرح شد.
وی با اشاره به روند اقدامات اجرایی در این حوزه افزود: فرآیند تزریق واکسن مننژیت برای زائران حج تمتع ۱۴۰۵ در مراکز در استانهای مختلف کشور آغاز شده و همزمان، بررسی و ارزیابی پروندههای پزشکی حجاج نیز توسط پزشکان معتمد در حال انجام است تا از آمادگی جسمی زائران برای این سفر اطمینان حاصل شود.
اسحاقی ادامه داد: در این نشست، اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دغدغهها و ملاحظات خود را متناسب با شرایط حساس فعلی، در حوزه سلامت و امنیت زائران بهطور کامل مطرح و بر لزوم پیشبینی سناریوهای مختلف، افزایش سطح آمادگی و تأمین کامل خدمات بهداشتی و درمانی در طول ایام حج تأکید کردند.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: بر همین اساس مقرر شد و جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران گزارشی مستند، دقیق و جامع از نحوه استقرار پزشکان، کادر درمان، تجهیزات پزشکی و تمهیدات ویژه در شرایط خاص به کمیسیون ارائه کنند تا امکان نظارت دقیقتر فراهم شود.
نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس دوازدهم یادآور شد: یکی از محورهای مهم مورد تأکید اعضای کمیسیون، بررسی دقیق پروندههای پزشکی زائران، اطمینان از تزریق کامل واکسنهای مورد نیاز بهویژه واکسن مننژیت و همچنین آمادگی کامل برای مدیریت شرایط اضطراری احتمالی در طول سفر حج بود.
اسحاقی تأکید کرد: کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با توجه به شرایط کشور، با حساسیت بیشتری روند خدماترسانی به زائران حج تمتع ۱۴۰۵ را پیگیری میکند و انتظار دارد دستگاههای مسئول نیز با آمادگی حداکثری، سلامت و امنیت زائران را بهطور کامل تأمین کنند.