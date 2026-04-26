تجربه جنگ تحمیلی ۴۰ روزه علیه ایران نشان داد حضور نظامی آمریکا در کشورهای منطقه صرفا موجب ناامنی و تفرقه است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی از رویکرد مسئولانه عمان در کمک به روندهای دیپلماتیک و نیز موضع مدبرانه این کشور در قبال جنگ تحمیلی آمریکا-اسرائیل علیه ایران قدردانی کرد و بر عزم ایران برای صیانت از روابط دوستانه با عمان و دیگر کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس تاکید نمود.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: تجربه جنگ تحمیلی ۴۰ روزه علیه ایران نشان داد حضور نظامی آمریکا در کشورهای منطقه صرفا موجب ناامنی و تفرقه در منطقه است و انتظار می‌رود همه کشورهای منطقه رویکردی سازنده و مسئولانه‌ برای شکل‌دهی به سازوکارهای امنیت دسته‌جمعی درون‌زا و عاری از مداخله آمریکا در پیش گیرند.

سلطان عمان ضمن تسلیت شهادت حضرت آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای، رهبر شهید انقلاب اسلامی و جمعی از مقام‌های عالیرتبه سیاسی و دفاعی و شهروندان ایرانی در جریان تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، و همچنین ابلاغ سلام‌های گرم خود خطاب به آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور پزشکیان، بر اهتمام عمان نسبت به صلح و ثبات در منطقه، از جمله از طریق کمک به پیشبرد دیپلماسی تاکید کرد.

سلطان عمان با ابراز امیدواری نسبت به خاتمه هرچه سریع‌تر و قطعی جنگ و بازگشت ثبات و امنیت به منطقه، آمادگی این کشور را برای هرگونه مساعدت در این مسیر اعلام کرد.

در این دیدار که سید بدر البوسعیدی وزیر امور خارجه عمان نیز حضور داشت، درباره موضوعات مرتبط با ایمنی و امنیت تردد در تنگه هرمز، امنیت منطقه‌ خلیج فارس و دریای عمان، همکاری‌های اقتصادی فیمابین کشورهای منطقه، و نیز تحولات مرتبط با مذاکرات خاتمه جنگ با میانجی‌گری پاکستان بحث و تبادل نظر شد.

