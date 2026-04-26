آیتالله جوادی آملی:
خدای سبحان با یک مشت شن مسأله طبس را حل کرد
به گزارش ایلنا، آیت الله جوادی آملی در گفتاری با اشاره به ماجرای شکست آمریکا صحرای طبس در سال ۱۳۵۹، تصریح کرد: خدای سبحان با یک مشت شن مسأله طبس را حل کرد. این معجزه قرآن است، این وعده خداست. فرمود: «و من أَوْفَیٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللّهِ»
چه کسی اینها را از این کشور طرد کرد؟ مگر نه آن است که این ریاح در اختیار خداست؟ مگر این شنها در اختیار خدا نیست؟ مگر اینها در آمریکا مناطق شنی و کویری نداشته اند؟ مگر بی معادلات ریاضی آمدند؟ همان طوری که مسائل نظامی را بررسی کردند، مسائل کویری را هم سنجیدند آمدند، اینجا کویر دارد کویر چه وقت طوفانی میشود، چه وقت شنها حرکت میکنند. هم اینها را حساب کردند، بررسی کرده آمدند ولی خدای سبحان فرمود: «فَأَرْسَلْنَا عَلَیْهِمْ رِیحاً وَجُنُوداً لَّمْ تَرَوْهَا» با یک مشت شن مسأله را حل کرد. اینها نعمتهای اساسی است.