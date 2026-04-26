پاسخ مشاور رییس مجلس به شبهه تعطیلی صحن علنی/ ابلاغ رسمی مراجع ذی صلاح درباره پروتکل برگزاری جلسات عالی نظام

به گزارش ایلنا، امیرابراهیم رسولی در واکنش به اعتراض تعدادی از نمایندگان مبنی بر عدم برگزاری جلسات علنی صحن مجلس در این باره نوشت: چرا صحن علنی مجلس برگزار نمی شود؟ آنچه محرزست، ابلاغ رسمی مراجع ذی صلاح درباره پروتکل برگزاری جلسات عالی نظام است که شامل صحن علنی مجلس با ۲۹۰ نماینده نیز می شود.

وی افزود: لذا قوه مقننه نیز تابع تصمیمات کشور است. تدبیر نکنند و اتفاقی افتد، می‌گویند کوتاهی شده است؛ پس تدبیر نظام را سیاسی نکنید.

بنابر این گزارش، برگزاری صحن علنی تنها بخشی از فعالیت های قوه مقننه است و جلسات کمیسیون های ۱۶گانه، جلسات مشترک هیئت رییسه و روسای کمیسیون ها، جلسات مشترک با وزرای جهاد کشاورزی، نفت، نیرو، امور اقتصادی و دارایی، بهداشت و درمان، ورزش و جوانان، رئیس کل بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و ..‌ همچنین سرکشی از محل های آسیب دیده در جنگ به همراه حضور در حوزه انتخابیه از جمله فعالیت های مجلس در ۶۰ روز گذشته است.

