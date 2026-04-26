نیکزاد:
بههیچوجه تنگه هرمز را به حالت قبل برنمیگردانیم؛ دستور آقاست
به گزارش ایلنا، علی نیکزاد در گفتوگوی تلویزیونی اظهار کرد: اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد ایران ۴۰۰ کیلوگرم بوده و حالا ترامپ دروغگو میگوید باید ۴۵۰ کیلوگرم تحویل بدهید؛ این ۵۰ کیلو از کجا اضافه کرده است؟ اصلا چرا باید تحویل بدهیم؟ ترامپ چه کاره است؟
وی ادامه داد: مگر ترامپ بعد از بمباران فردو و نطنز نگفت که همه چیز را از بین برده و ایران، هستهای ندارد؟ حالا میگوید که قبول نمیکنم ایران هستهای داشته باشد؛ ترامپ چه کاره دنیا است؟
نیکزاد افزود: آمریکا ۵ هزار بمب دارد و برای اولین بار در تاریخ از بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی استفاده کرد؛ همچنین به بهانه وجود سلاح کشتار جمعی به عراق حمله کرد و جنایت انجام داد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به سفر اخیر وزیر خارجه به پاکستان اظهار کرد: ترامپ اعلام کرد که دو نفر یعنی ویتکاف و کوشنر به پاکستان میفرستم و عراقچی هم از ایران میآید. بعد ترامپ حرف خودش را نقض کرد و گفت که آنها (ویتکاف و کوشنر) به پاکستان نمیروند؛ او در هر دو موضوع دروغ گفت.
وی افزود: اولا ترامپ غلط کرد که بگوید باید عراقچی به پاکستان برود؛ اصلا تو چه کاره هستی؟ کسی تو را حساب نمیکند.
نیکزاد ادامه داد: دوما آقای عراقچی بدون آنکه بخواهد درباره مسائل هستهای صحبت کند، به پاکستان، عمان و روسیه سفر کرد.
وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: آمریکا موضوع تنگه هرمز را هم از ترسش نمیگوید و میگوید من به جای عمان شریک باشم که ما به هیچ وجه نمیپذیریم.
نیکزاد تاکید کرد: ما بههیچوجه تنگه هرمز را به حالت قبل برنمیگردانیم؛ دستور آقا است. رهبر انقلاب در اولین فرمایششان فرمودند که جاهای دیگر شناسایی و عین تنگه مدیریت شود.
وی ادامه داد: این از الطاف الهی در جنگ بود که تازه متوجه شدیم اگر پایمان را روی گلوی تنگه هرمز و بابالمندب بگذاریم، ۲۵ درصد اقتصاد دنیا تحت تاثیر قرار میگیرد؛ الان هم ترامپ و نتانیاهو دست و پا میزنند چون آنها در مخمصه گیر کردهاند.