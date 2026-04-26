پزشکیان انتخاب «تو لام» به عنوان رئیس جمهور ویتنام را تبریک گفت

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان در پیام تبریک انتخاب «تو لام» به عنوان رئیس جمهور ویتنام در شانزدهمین دوره مجلس ملی این کشور تصریح کرد: خرسندم که روابط دوستانه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری سوسیالیستی ویتنام به عنوان دو کشور مستقل و دارای مواضع اصولی و سیاست خارجی مبتنی بر حقوق بین‌الملل، احترام متقابل و مسئولیت‌پذیری در عرصه چندجانبه در کلیه زمینه‌ها، در مسیر درستی قرار گرفته است.