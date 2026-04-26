به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان، بمبلت به بمب های کوچک هوایی گفته می شود که یک بمب خوشه ای را تشکیل می دهند و دشمن آمریکایی ـ صهیونی با هدف آلوده سازی مکان های مهم و حساس استان آن ها را از جنگنده‌هایش رها کرده بود.

همچنین بیش‌ از ۶۲ موشک و راکتهای عمل نکرده جنگنده های F15, F16 و F35 دشمن منهدم یا خنثی و برای بهره برداری های لازم به مراکز مربوط تحویل شدند.

سه فروند موشک سنگرشکن GBU57 کشف و منهدم، یک فروند از این نوع موشک به صورت سالم و یک فروند موشک کروز برد بلند و یک فروند موشک کروز GB39 رهگیری شده هم با تلاش رزمندگان سپاه اسلام کشف و خنثی شدند.