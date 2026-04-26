کشف و خنثیسازی هزاران قطعه مهمات دشمن در استان زنجان
روابط عمومی سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان از کشف و خنثیسازی بیش از ۹ هزار و پانصد بمبلت خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سپاه انصارالمهدی(عج) استان زنجان، بمبلت به بمب های کوچک هوایی گفته می شود که یک بمب خوشه ای را تشکیل می دهند و دشمن آمریکایی ـ صهیونی با هدف آلوده سازی مکان های مهم و حساس استان آن ها را از جنگندههایش رها کرده بود.
همچنین بیش از ۶۲ موشک و راکتهای عمل نکرده جنگنده های F15, F16 و F35 دشمن منهدم یا خنثی و برای بهره برداری های لازم به مراکز مربوط تحویل شدند.
سه فروند موشک سنگرشکن GBU57 کشف و منهدم، یک فروند از این نوع موشک به صورت سالم و یک فروند موشک کروز برد بلند و یک فروند موشک کروز GB39 رهگیری شده هم با تلاش رزمندگان سپاه اسلام کشف و خنثی شدند.