گفتوگوی تلفنی شهباز شریف و پزشکیان
نخستوزیر پاکستان گفتوگوی تلفنی با رئیسجمهور ایران را سازنده توصیف کرد.
به گزارش ایلنا، نخستوزیر پاکستان شامگاه شنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امشب گفتوگوی تلفنی گرم و سازندهای با برادرم، مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران در مورد اوضاع و تحولات منطقهای داشتم. تماس من با رئیس جمهور ایران به تلاشها برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه پرداخت.»
شهباز شریف ضمن اشاره به دیدار امروزش با «سیدعباس عراقچی» وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: من از ایران به خاطر تعامل مستمر در دیپلماسی، از جمله اعزام یک هیئت عالی رتبه به اسلام آباد، قدردانی کردم.
نخستوزیر پاکستان افزود: «بار دیگر تاکید کردم که با حمایت دوستان و شرکا، پاکستان همچنان متعهد به خدمت به عنوان یک تسهیلگر صادق و بیریا است و بهطور خستگیناپذیر برای پیشبرد صلح پایدار و باثبات در منطقه تلاش میکند.»
سیدعباس عراقچی و هیئت همراه امروز در اسلامآباد، پایتخت پاکستان با نخستوزیر این کشور دیدار کردند.
وزیر امور خارجه سفر به پاکستان را بسیار ثمربخش توصیف و تاکید کرد: در این سفر، موضع جمهوری اسلامی ایران را درباره یک چارچوب عملی و قابل اجرا برای پایان دائمی جنگ علیه ایران تشریح کردم. باید دید آیا ایالات متحده واقعاً از ارادهای جدی برای پیشبرد دیپلماسی برخوردار است.