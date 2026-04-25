عبور تولید انرژی خورشیدی از ۴۵۰۰ مگاوات/ خواهان صلح و در دفاع مصمم هستیم

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، فاطمه مهاجرانی در گفتگوی تلویزیونی خود با مردم، اظهار کرد: وزارت نیرو اعلام کرد که در طول این مدت توانستیم در حوزه انرژی‌های نو خورشیدی گام بلندی برداریم و امیدواریم بتوانیم به تولید ۷ هزار مگاوات انرژی برسیم.

وی ادامه داد: الان تولید ۴۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی را رسیدیم و بیش از آن تولید کردیم و امیدواریم این مسیر انرژی پاک ادامه یابد.

سخنگوی دولت در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به انتشار پیام واحد وحدت از سوی روسای قوا و شخصیت‌های مختلف سیاسی، یادآور شد: وحدت بین همه سلایق سیاسی نشان از پویایی مردم‌سالاری دارد.

پیام مشترک روسای قوا نشان از این داشت ما در دفاع از آب و خاک و ناموس قوی‌ترین مردم دنیا هستیم. همه ما یک جان و یک ملت هستیم و برای حفظ کیان خود از هیچ چیز فروگذار نخواهیم کرد و ایران خط مشترک همه ما ایرانیان است.

مهاجرانی افزود: دشمن نباید دچار خطای محاسباتی شود و باید بداند در دفاع از منافع ملی ایران همه جریانات سیاسی در سنگر ایران مقتدر ایستادند. متن پیام بیانگر این بود در ایران تندرو و میانه‌رو نداریم. این نکته مورد تاکید همه ارکان دولت است و همه ارکان دولت این را بازتولید کردند که همه پای کار ایران هستیم.

وی با اشاره به سفر وزیر امور خارجه به پاکستان، عمان و روسیه، یادآور شد: این سفر برای هماهنگی با شرکای کشورهای دوست انجام می‌شود و در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای گسترش صلح پایدار در منطقه است. لذا وزیر امور خارجه عازم اسلام‌آباد و مسقط و مسکو شدند که امیدواریم این تلاش‌ها منجر به عملیاتی‌سازی صلح پایدار شود چراکه ما همواره خواستار صلح بودیم اما در دفاع مصمم هستیم.

مهاجرانی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به برگزاری جلسه هیات دولت در روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه، به بیان مصوبات این جلسه پرداخت و توضیح داد: در این جلسه اصلاح مصوبه تأمین ذخایر کالاهای اساسی و پیش‌بینی‌های لازم را برای ذخایری اعم از گندم و روغن داشتیم که در شرایط بحران دچار مشکل نشویم. اولویت بررسی لایحه یک فوریتی جنایات بین‌المللی، اصلاح اساسنامه شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، انجام مذاکرات وزارت دادگستری درباره موافقت‌نامه بین‌المللی در جلسه دولت مطرح شدند.

وی درباره ارائه گزارشی از عملکرد وزارتخانه‌ها در جلسه هیات دولت نیز بیان کرد: برگزاری آزمون نهایی مدارس طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش حداقل در فاصله ۱۵ روز پس از صدور مجوز از مراکز ذی‌ربط انجام می‌شود. این مجوز به منظور استقرار امنیت دانش‌آموزان در مراکز آموزشی است. آزمون‌های غیرنهایی نیز طبق آیین‌نامه اجرایی مدارس در اختیار معلمان است و شورای مدرسه بر آن نظارت دارد. طبق روال آموزش و پرورش پایان دروس کارگاهی و مهارتی از خرداد تا شهریور قابل تمدید است و در ایام تابستان می‌توانند طبق روال رایگان کار را دنبال کنند.

سخنگوی دولت اعلام کرد که سنجش نوآموزان پایه اول دبستان نیز آغاز شده است و تا پایان انجام این کار برای تک‌تک نوآموزان مراکز فعال هستند.

به گفته مهاجرانی و طبق اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پوشش بیمه‌ای داروهای خاص مورد مصرف بیماری‌های خاص از سوی سازمان تامین اجتماعی افزایش داشته است.

وی افزود: طبق اعلام وزارت بهداشت، ۲۱۴ مرکز بهداشتی در جنگ تحمیلی در کشور آسیب دیده‌اند اما با تلاش کادر درمان حتی یک مرکز از ارائه خدمات خارج نشد و خدمات مراکز بهداشت از جمله خدمات به مادران باردار به صورت ۱۰۰ درصدی انجام شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: وزارت دادگستری اعلام کرد مستندات جنایات دشمن به زودی به محاکم داخلی و بین‌المللی برای طرح شکایت ارسال می‌شود. همچنین وزارت نفت در نشست کارگروه هماهنگی تامین نیاز مواد اولیه صنایع اعلام کرد که بخشی از مواد مورد نیاز پتروشیمی‌ها از طریق واردات انجام شود. در حملات آسیب‌هایی ایجاد شد اما از آنجایی که در چرخه پتروشیمی صنایع زیادی زیرمجموعه هستند، اقدام به واردات کرده‌اند. طبق اعلام سازمان امور اداری و استخدامی نیز بهبود نظام اداری با محوریت دولت الکترونیک مورد تاکید است تا میزان مراجعه مردم به ادارات کمتر شود.

مهاجرانی افزود: استقرار بیشتر خدمات دولت الکترونیک یکی از برنامه‌هایی است که دولت برای خود تعریف کرده است. سامانه فواد ۱۲۸ نیز در راستای ارزیابی عملکرد و شکایات مراجعین همچنان فعال است.

وی با بیان اینکه طبق اعلام وزارت اقتصاد مراحل تکمیلی هوشمندسازی نظام امور مالیاتی در حال انجام است، گفت: این امر کمک می‌کند تا میزان مراجعه افراد به ادارات مالیات کمتر شود. از این رو زمان تسلیم اظهارنامه‌ها، ارسال فهرست حقوق و پرداخت مالیات و صدور صورت‌حساب الکترونیک و اظهارنامه میان‌دوره‌ای مالیات حقوق را تمدید کردند. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد هیچ فعال اقتصادی به دلیل شرایط کشور مشمول جریمه‌عدم انجام تکالیف نمی‌شود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه نمایشگاه کتاب امسال با توجه به شرایط کشور به صورت مجازی و در هفته آخر اردیبهشت برگزار می‌شود، اظهار کرد: هنرمندان و فعالان فرهنگی نقش‌آفرینی زیبایی در راستای انسجام ملی داشتند که تشکر داریم از آن‌ها چراکه باور داریم یک جان و یک ایران داریم و ایران جان همه ما است.