سپاه: هر تجاوز دیگر با پاسخی در سطح بازدارندگی راهبردی مواجه خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامیداشت پنجم اردیبهشت ماه سالروز شکست خفت بار عملیات نظامی امریکا موسوم به" پنجه عقاب "در حمله به طبس در سال ۱۳۵۹ ؛ عملیات اخیر آمریکایی ها در جنوب استان اصفهان و در میانه جنگ تحمیلی سوم امریکایی صهیونی، را تکرار حقارت کاخ سفید و شکست مقدّر استکبار جهانی، از ملت ایران دانست.



به گزارش روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در بخشی از این بیانیه آمده است: تجاوز نظامی اخیر آمریکا به خاک مقدس ایران اسلامی در میانه جنگ تحمیلی و جنایتکارانه امریکایی صهیونی علیه ایران به جنوب استان اصفهان، تکرار همان خطای راهبردی در طبس به بهانه رهاسازی جاسوسان دربند دانشجویان مسلمان پیرو خط امام (ره) بود و نشان داد ایالات متحده هنوز از شکست حقارت بار و ننگین تاریخی خود در اردیبهشت ۱۳۵۹ عبرت نگرفته است و خوی تجاوزگرانه و استکباری آن همچنان در میدان و عرصه جدیدی از دشمنی علیه انقلاب و نظام اسلامی ادامه دارد.



این بیانیه می‌افزاید: واقعه‌ی شکست عملیات آمریکا در جنوب استان اصفهان به بهانه مجعول آزادی خلبان جنگنده، جلوه‌ای از الطاف و عنایات الهی بود که قدرت و هوشیاری نیروهای مسلح و دفاعی جمهوری اسلامی ایران را در عرصه ای دیگر آشکار ساخت و نشان داد که هر تجاوزی علیه این سرزمین مقدس، فرجامی جز شکست، خفت و بی آبرویی برای متجاوز نخواهد داشت.



این بیانیه در ادامه با اشاره به پیروزی عظیم ملت رشید و بصیر ایران در دفاع مقدس سوم و شرایط حاکم بر عرصه "سکوت در نبرد نظامی" جاری، تصریح کرده است: سکوت مقتدرانه و هوشمندانه نیروهای مسلح کشور در نبرد نظامی، که به تدبیر رهبر عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی و فرماندهی کل قوا دستور کار قرار گرفته است؛ نه نشانه‌ی ضعف، بلکه می‌تواند هر لحظه، در صورت خطای محاسباتی و هرگونه اقدام تجاوزگرانه مجدد دشمن جنگ افروز و شکن، مقدمه‌ "طوفان جهنمی" علیه آنان قرار گیرد؛ چراکه پهنه‌ی ایران اسلامی فراتر از طبس و اصفهان، می تواند میدان شکست و تحقیر متجاوزان و در سایه اراده الهی تجلیگاه معجزه طوفان و شن باشد.



سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ادامه با اشاره به آمادگی کامل نیروهای مدافع وطن، در تمامی جبهه‌ها و لایه‌های دفاعی و اطلاعاتی، برای مقابله با هرنوع اقدام زمینی، هوایی و... دشمن تاکید کرده است: اشراف اطلاعاتی و اقتدار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، نشان می‌دهد برآوردها و پیش‌بینی‌ طرح‌های عملیاتی و دفاعی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای رویارویی با اقدامات متنوع دشمن از جمله عملیات زمینی در سطحی است که حتی اردوگاه‌های اسرا را برای پذیرایی از متجاوزان احتمالی تدارک دیده است!



در این بیانیه تأکید شده است: آمریکایی‌ها بهتر است واقعیت را بپذیرند و بیش از این خود را بازیچه دست نتانیاهو نخست وزیر جنایت پیشه و کودک کش صهیونیستی، قرار ندهند؛ و نگاهی هم به پایگاه‌های سوخته و ویران‌شده‌شان خود در منطقه داشته باشند که زیر ضرب حملات قاطعانه و ویرانگر نیروهای مسلح ایران دیگر امکان احیا و بازسازی ندارند، و تنها راه و گزینه پیش‌روی آنان، جمع‌آوری بقایای انسانی و لجستیکی خود و خروج سریع و بی‌قید و شرط از منطقه است.



این بیانیه همچنین با اشاره به تحولات و رخدادهای پیش روی جهان و پیامدهای پیروزی شکوهمند ایران اسلامی در جنگ تحمیلی امریکایی صهیونیستی اخیر در حوزه معادلات قدرت افزود: قرائن نشان می‌دهد که دنیا خود را برای عصر پسا ترامپ و عبور از نظم تک قطبی آماده کرده است؛ عصری که نظم نوین جهانی بر پایه مقاومت، استقلال و عدالت شکل می‌گیرد.



این بیانیه با تأکید بر تداوم راهبردهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در میدان به ویژه "مدیریت و کنترل تنگه راهبردی هرمز" آورده است: کنترل تنگه‌ی هرمز و حفظ سایه‌ی آثار بازدارنده آن بر سر آمریکا و همراهان کاخ سفید در منطقه،راهبرد قطعی ایران اسلامی در ادامه‌ی جنگ تحمیلی سوم علیه اردوگاه استکبار جهانی و پس از آن در میدان نقش آفرینی و تسهیل رفت و آمد کشتی‌ها و شناورهای تجاری همه کشورها، به استثنای شناورهای دشمن امریکایی صهیونی و وابستگان به آنها، است.



در پایان این بیانیه با گرامیداشت یاد و خاطره‌ی سردار شهید محمد منتظر قائم و دیگر شهدای واقعه طبس، عزم و اراده پاسداران انقلاب و دیگر نیروهای مسلح و مدافعان وطن در تبعیت از تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی)، برای پاسخ به هرگونه تحرک و اقدام تجاوزکارانه دشمنان با ضربه‌های سنگین، پشیمان‌کننده و ویرانگر؛ تصریح کرده است: برخلاف دشمن صهیونی امریکایی که چشمان خود را بر روی حقایق و واقعیات عینی بسته است و از حوادث آموزنده طبس و اصفهان و "معجزه شن و خاک" هیچ عبرتی نمی‌گیرند؛ ملت ایران، با اتکال به لطف و نصرت خدای طبس و اصفهان و تکیه بر ایمان، شجاعت و عقلانیت دفاعی و تهاجمی فرزندان خود در نیروهای مسلح به ویژه "سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" و "بسیج مردمی"، و نیز وحدت، انسجام و اتحاد مقدس بین ارکان و اجزای حاکمیت و تبعیت آنان از رهبر معظم انقلاب اسلامی، که در مواضع اخیر سران قوا و مقامات و نهادهای عالی و موثر کشور در پاسخ به اظهارات رئیس جمهور خبیث و متوهم امریکا برای القای اختلاف و رویکرد تفرقه افکنانه بین مسئولین کشور، تبلورمعناداری پیدا کرد، مسیر عزت و اقتدار برای کشور را باشکوهتر و پرشتاب‌تر از گذشته ادامه خواهد داد؛ و هر تجاوز دیگر از اردوگاه دشمن و بدخواهان این سرزمین، بی‌تردید با پاسخی فراتر از انتظار دشمنان و در سطح بازدارندگی راهبردی مواجه خواهد شد.