به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، زهرا بهروز آذر در مراسم تجلیل از زنان پای کار ایران در جامعه کار و تولید در جنگ رمضان با بیان اینکه در این جنگ تحمیلی، آنچه بر ایران عزیز ما گذشت سرشار از غم‌های بزرگ و سنگین بود، گفت: روزهای بسیار تلخی بر همه ما گذشت. چه ساکنان تهران و چه مردم عزیز در بوشهر، لرستان، ایلام و بسیاری دیگر از استان‌ها، شب‌ها و روزها را با صدای تلخ بمباران سپری کردند.

وی افزود: خانواده‌ها تلاش می‌کردند کودکانشان را آرام نگه دارند و نگذارند آب در دلشان تکان بخورد، چون باور داشتند این نسل قرار است فردای ایران را بسازد.

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: در این روزهای سخت، تنها مردم نبودند که حماسه آفریدند. اگر بخواهیم بگوییم چه کسانی در این 50 روز خلق حماسه کردند، باید از سه گروه یاد کنیم. نخست نیروهای مسلح عزیزمان که جان بر کف در میدان حاضر شدند، شگفتی آفریدند و با دفاع جانانه از میهن، برگ زرینی بر تاریخ افزودند.

بهروز آذر تصریح کرد:اتکا به دانش بومی، ایمان الهی و از همه مهم‌تر، حمایت خانواده‌ها پشتوانه اصلی آن‌ها بود؛ خانواده‌هایی که با مدیریت امور خانه، دل سربازان را قرص می‌کردند و آنان را راهی میدان می‌ساختند.

وی گفت: گروه دوم همکاران ما در دستگاه‌های خدمتگزار دولت؛ از بانک‌ها و نهادهای اقتصادی گرفته تا دستگاه‌های امدادی، هلال‌احمر، وزارت بهداشت و مجموعه‌های حوزه سلامت. تک‌تک آن‌ها تلاش کردند در دوران جنگ و روزهای پس از آن، بهترین نسخه خود باشند و کم‌نقص‌ترین خدمات را به مردم ارائه دهند.

بهروز آذر درباره زحمات زنان در این عرصه، یادآور شد: یکی از شعارهای ما از ابتدای دولت چهاردهم این بود که زنان در این دولت جایگاه تشریفاتی ندارند. همه آن‌ها در پست‌های تخصصی و حرفه‌ای قرار گرفتند. به همین دلیل، حتی زمانی که در تهران به‌عنوان پایتخت، دورکاری اعلام شد و گفته شد زنان می‌توانند در این ایام در منزل بمانند و از دور کارهای خود را انجام دهند، بسیاری از آن‌ها سرِ کارهایشان باقی ماندند. در همه بخش‌ها، زنان پای‌کار بودند و دوشادوش مردان تلاش کردند تا ایران بتواند با قدرت بگوید در میدان پیروز بوده است.

بهروزآذر همچنین تاکید کرد: ستون سوم این جنگ مردم ایران بودند که از همان لحظات اولیه که خبر شهادت مقام معظم رهبری اعلام شد، به‌صورت خودجوش به میدان آمدند.

وی ادامه داد: آنچه دشمن می‌خواست اتفاق نیفتاد. تلاش برای رودررو کردن مردم نیز ناکام ماند. امروز مردم عاشق‌تر از قبل کنار هم هستند و دست در دست هم برای ایران قدم برمی‌دارند. این معنای پیروزی واقعی است. امروز ما پیروز میدانیم و باید این پیروزی را روایت و حفظ کنیم. اگر این اتحاد مقدس شکل گرفته، باید قدر آن را بدانیم.

معاون رییس جمهور بیان کرد: این چهل روز را با موفقیت پشت سر گذاشتیم، اما به هر حال در این مدت صدمه‌هایی ناخواسته به کشور و مردم ما تحمیل شد. همان‌طور که بهتر از من می‌دانید، بخش بزرگی از صنایع فولاد ما مورد اصابت قرار گرفت و به‌تبع آن، بخشی از زنجیره تولید—حداقل به‌صورت موقت—تعطیل شد.

بهروز آذر افزود: متأسفانه بر اساس آماری که از دوره جنگ 12 روزه در اختیار داریم، میزان خروجی از بازار کار عدد نسبتاً بالایی بوده است که جزئیات دقیق آن را همکارانم ارائه خواهند کرد. پیش‌بینی ما این است که در این ایام جنگ تحمیلی سوم، این عدد افزایش یابد و آمارها نیز تا امروز همین روند را نشان می‌دهد.

وی گفت: تا این لحظه، از مجموع بیمه‌های بیکاری ثبت‌شده در این 40 روز، تقریباً یک‌سوم مربوط به زنان است. این رقم بالایی است؛ به‌ویژه با توجه به اینکه نسبت حضور زنان به مردان در اشتغال رسمی پایین‌تر است.

وی افزود: وقتی یک‌سوم درخواست‌های بیمه بیکاری از سوی زنان ثبت می‌شود، نشان می‌دهد در موج خروج از بازار کار—چه به‌صورت اختیاری و چه در نتیجه تعدیل نیرو از سوی کارفرمایان—سهم زنان بالاتر بوده است. این موضوع نگران‌کننده است و باید حتماً برای آن تدبیر شود.

معاون رئیس جمهور در پایان تاکید کرد: ضروری است بسته‌های حمایتی ویژه‌ای طراحی و اجرا شود که اقدامات اولیه آن نیز آغاز شده است. یکی دیگر از نگرانی‌های ما، که احتمالاً شما نیز در جریان آن هستید، این است که معاونت زنان و وزارت کار پیش‌تر یک بسته سیاستی جامع درباره اشتغال زنان تهیه کرده بودند.