در بازدید از سازمان ملی استاندارد ایران مطرح شد؛
تاکید معاون اجرایی رئیسجمهور بر نقش کلیدی استاندارد در تأمین منافع ملی
معاون اجرایی رئیسجمهور در بازدید از سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اهمیت راهبردی استانداردها در حفظ سلامت جامعه، افزایش اعتماد عمومی و تنظیمگری موثر دولت گفت که هرچه دقت در اجرای استانداردها بیشتر باشد، آرامش و اطمینان مردم نیز افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدجعفر قائمپناه امروز در جریان بازدید از سازمان ملی استاندارد ایران و حضور در هشتمین نشست کمیته مدیریت بحران این سازمان که با حضور رئیس، معاونان و مدیران برگزار شد، اظهار کرد: نشان استاندارد برای مردم نماد اطمینان از کیفیت کالاهاست و افزایش دقت در نظارت و اجرای استانداردها، موجب کاهش دغدغههای ذهنی و تقویت اعتماد عمومی میشود.
وی با اشاره به نقش دولت در حوزه تنظیمگری افزود: وظیفه دولت، تدوین مقررات و نظارت بر روابط میان تولیدکننده و مصرفکننده است تا سلامت، ایمنی و منافع عمومی جامعه تضمین شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور، نقش استاندارد را در حوزههایی همچون مواد غذایی، دارو، محصولات آرایشی و صنایع مختلف حیاتی دانست و تصریح کرد: رعایت دقیق ضوابط علمی در این حوزهها برای جلوگیری از بروز آسیبهای احتمالی به سلامت مردم ضروری است.
قائمپناه با اشاره به اهمیت اعتماد عمومی به نشان استاندارد گفت: این اعتماد سرمایهای ارزشمند است که با دقت، سختگیری و نظارت مستمر تقویت میشود و نقش مهمی در ایجاد آرامش روانی در جامعه دارد.
وی همچنین با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری امور اجرایی به بخشهای تخصصی و دستگاههای مرتبط بیان کرد: هرچه دامنه اجرای امور به دستگاههای اجرایی واگذار و نظارت عالیه تقویت شود، روند انجام کارها با سرعت و کیفیت بهتری پیش خواهد رفت.
معاون اجرایی رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم تعیین استانداردهای متناسب با شرایط کشور گفت: استانداردها باید متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فنی کشور تدوین شوند و در عین حال از ایجاد محدودیتهای غیرضروری جلوگیری شود.
وی همچنین بر ضرورت توجه به استاندارد در حوزههایی نظیر مدیریت پسماند و کاهش آلودگی هوا تأکید کرد و افزود: تعیین شاخصهای مشخص و قابل اجرا در این حوزهها میتواند به بهبود کیفیت محیط زیست و ارتقای سلامت عمومی کمک کند.
قائمپناه با اشاره به شرایط خاص کشور خاطرنشان کرد: در شرایط بحرانی، حفظ امنیت و تمامیت ارضی در اولویت قرار دارد، اما در عین حال باید تلاش شود فعالیتهای حیاتی کشور از جمله نظام استاندارد با ثبات ادامه یابد تا امکان بازگشت سریع به شرایط عادی فراهم باشد.
وی در پایان با قدردانی از تلاشهای مسئولان و کارکنان سازمان ملی استاندارد ایران، ابراز امیدواری کرد با تداوم تلاشها و ارتقای نظارتها، زمینه افزایش کیفیت خدمات و محصولات و در نهایت ارتقای سطح رضایت و اعتماد عمومی فراهم شود
کاهش ترخیص کالاها به 52 ساعت رسیده است
در ادامه رئیس سازمان ملی استاندارد ایران،ضمن بیان مطلب فوق با ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در سال 1404 اظهار کرد: با اصلاح فرایندها و هماهنگی میان دستگاهها، میانگین زمان توقف کالا در گمرک از 7ونیم روز در سال گذشته به 3ونیم روز ودر دوماهه جنگ تحمیلی به 52 ساعت کاهش یافته است.»
وی این تحول را اقدامی مؤثر در تسهیل تجارت و کاهش هزینهها دراین شرایط جنگی دانست.
وی افزود:در سال گذشته نیز 701 استاندارد ملی تدوین شده که این استانداردها درحوزههای مختلفی از جمله خودروهای برقی، هوای پاک، معادن، اینترنت اشیا و محصولات کشاورزی بوده است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در حال حاضر بیش از 12هزار و 500 استاندارد اجباری تحت پوشش نظارتی این سازمان قرار دارد که این استانداردها در واحدهای تولیدی و بازار بهطور مستمر پایش میشوند.
وی در ادامه با اشاره به نتایج مطالعات انجامشده درباره اثر استانداردسازی بر رشد اقتصادی گفت: «بررسیها نشان میدهد افزایش یک درصدی تعداد استانداردها میتواند تا 0.32 درصد بهرهوری نیروی کار و تا 0.28 درصد تولید ناخالص داخلی را افزایش دهد.» به گفته وی ، این مطالعات ضرورت سرمایهگذاری بیشتر در استانداردسازی را یادآور میشود
فرزانه انصاری خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از 93 هزار بازرسی از واحدهای تولیدی و بیش از 243 هزار بازرسی از مراکز عرضه انجام شده است. او همچنین نظارت بر تجهیزات انرژیبر، آسانسورها، جایگاههای سوخت CNG، نازلهای سوخت و گواهیهای مرتبط با خودرو را از دیگر فعالیتهای حوزه نظارت عنوان کرد.
فرزانه انصاری همچنین از عملکرد مراکز اندازهشناسی و تأیید صلاحیت سخن گفت و افزود: این مراکز علاوه بر ارائه خدمات ملی، در سطح بینالمللی نیز فعال هستند.
وی از راهاندازی آزمایشگاههای مرجع جدید در حوزه جرم، حجم، نیرو و فرکانس و نیز تأیید صلاحیت بیش از 2300 نهاد داخلی خبر داد.
وی همچنین اعلام کرد: نخستین درخواست یک کشور خارجی (تاجیکستان) برای تأیید صلاحیت توسط ایران در سال گذشته پذیرفته شده است.
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در پایان با تأکید بر ضرورت حرکت نظام استاندارد کشور به سمت رویکرد نوین مقررات فنی گفت: رویکرد نسل قدیمی استانداردسازی دیگر پاسخگوی نیازهای کشور نیست و برای افزایش شفافیت، تقویت تعامل با بخش خصوصی و ارتقای اثربخشی مقررات، لازم است به سمت ساختار جدید و ارتقای نظام استاندارد حرکت کنیم.
در ادامه این نشست معاونین تخصصی سازمان، گزارشی جامع از وضعیت اقدامات نظارتی استاندارد، تولید و ترخیص کالا در شرایط بحرانی جنگ تحمیلی اخیر را ارائه کردند.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان گفت: طی 40 روز گذشته و با تفویض اختیارات گسترده به استانها، تسهیل فرایندها و تشدید نظارتها، ترخیص کالا 20 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته و ارزیابی انطباق 11 هزار و 525 محموله به میزان 4 میلیون و 586 هزار و 644 تن کالای وارداتی انجام شده است. محمود طاهری گفت :هیچکدام از مأموریتهای نظارتی متوقف نشده و کنترلهای کیفی در حوزههایی مانند کالاهای اساسی، سوخت، صنایع غذایی و CNG بدون وقفه ادامه داشته است.
معاون نظارت بر اجرای استاندارد نیز از تدوین بسته حمایتی «جنگ تحمیلی» خبر داد و گفت: این بسته با هدف کاهش فشار بر واحدهای تولیدی و مدیریت کمبود مواد اولیه تدوین شده و پس از جمعبندی نظرات استانها برای تصویب ارائه خواهد شد.
وی با تشریح رویکرد نظارت مبتنی بر ریسک توضیح داد که در شرایط جنگ، نمونهبرداریها متناسب با سطح ریسک کالا تنظیم شده و سختگیریها در موارد غیر بحرانی کاهش مییابد، اما سلامت و ایمنی همچنان خط قرمز سازمان است. انوشه رحمانی همچنین از ارائه تسهیلات ویژه برای آزمایشگاهها، بستهبندی، تمدید پروانهها و تطابق تولید خودروها در این دوره خبر داد.
در بخش پایانی نشست معاون تدوین و ترویج استاندارد با ارائه گزارشی از تحول جهانی استانداردها، بر ضرورت گذار کشور از استانداردهای اجباری (نسل قدیم استانداردها) به سمت «نظام جامع مقررات فنی» تأکید کرد.
وی گفت: اجرای این نظام میتواند هزینه تجارت خارجی را کاهش داده، بهرهوری را افزایش دهد و ایران را به رویههای بینالمللی نزدیک کند. قلاسیمود تأکید کرد: تدوین پیشنویس آییننامه اجرایی این نظام انجام شده و برای تصویب در هیئت دولت نیازمند حمایت سطوح عالی اجرایی است.
گفتنی است: معاون اجرایی رئیسجمهور دربدو ورود به سازمان با حضور بر مزار شهید گمنام، با نثار گل و قرائت فاتحه و ادای احترام، یاد و خاطره شهدای والامقام را گرامی داشت، همچنین پس از پایان نشست کمیته مدیریت بحران به اتفاق رئیس، معاونین ومدیران سازمان از آزمایشگاههای مختلف سازمان ملی استاندارد ایران بازدید به عمل آورد.