جمع‌بندی وزیر امور خارجه از سفر به اسلام آباد
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان پس از سفر به اسلام‌آباد و دیدار و گفتگو با مقام‌های عالی‌رتبه پاکستان در پیامی در شبکه ایکس در جمع‌بندی این سفر نوشت: «سفر به پاکستان بسیار ثمربخش بود؛ کشوری که نقش میانجی‌گرانه و تلاش‌های برادرانه‌اش برای بازگرداندن صلح به منطقه، برای ما بسیار ارزشمند است.

در این سفر، موضع جمهوری اسلامی ایران را درباره یک چارچوب عملی و قابل اجرا برای پایان دائمی جنگ علیه ایران تشریح کردم. باید دید آیا آمریکا واقعاً از اراده‌ای جدی برای پیشبرد دیپلماسی برخوردار است.»

