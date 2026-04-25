پزشکیان در نشست با استانداران:
ظرفیت مردمی پویش «جانفدا» پشتوانه بزرگ دولت برای صرفهجویی و تابآوری است/ هیچ فشاری ایران را زمینگیر نخواهد کرد
رئیس جمهور با اشاره به عضویت 30 میلیون نفری مردم در پویش «جانفدا»، این حرکت مردمی را یکی از مهمترین پشتوانههای دولت برای عبور از ناترازی انرژی، حفظ تولید و صیانت از معیشت عمومی توصیف کرد و گفت: این همراهی ملی میتواند با اصلاح الگوی مصرف، تابآوری اقتصادی و خدماتی کشور را به شکل محسوسی افزایش دهد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان پیش از ظهر امروز شنبه پنجم اردیبهشت 1405 در نشست با استانداران سراسر کشور، ضمن قدردانی از تلاشهای گسترده مسئولان استانی، وزرا و مدیران اجرایی در جریان بیش از 40 روز مقاومت ملی در برابر تهاجم آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان، تأکید کرد: آنچه امروز در کشور رقم خورده، حاصل مجاهدت بیوقفه مدیرانی است که در صف مقدم خدمت ایستادهاند و بار اصلی اداره امور را در شرایط ویژه و جنگی بر دوش گرفتهاند.
رئیسجمهور با اشاره به گزارشهای ارائهشده از سوی دستگاههای اجرایی و نیز بازتاب تلاشهای دولت در رسانه ملی اظهار داشت: مجموعه این گزارشها نشان میدهد که دولت در میدان فعال است؛ استانداران در استانها، وزرا در بخشهای مختلف و مدیران اجرایی در سطوح گوناگون کشور مشغول کار و خدمت هستند و دولت نیز در مرکز نقش هماهنگکننده و تسهیلگر این حرکت ملی را بر عهده داشته است.
پزشکیان رضایت عمومی مردم از عملکرد دولت در این مقطع حساس را مایه مباهات دانست و افزود: بر اساس نظرسنجیهای انجامشده، نزدیک به 80 درصد مردم از اقداماتی که دولت در این دوران انجام داده ابراز رضایت کردهاند؛ این میزان اعتماد و همراهی، افتخار بزرگی برای مجموعه مدیریتی کشور است.
رئیس جمهور تصریح کرد: این رضایتمندی در حالی حاصل شده که جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بخش مهمی از معادلات جهانی را تحت تأثیر قرار داده و از اروپا تا آفریقا و از آمریکای شمالی تا آمریکای جنوبی، آثار و تبعات این بحران احساس میشود؛ اما در داخل کشور، با وجود آنکه در متن بحران قرار داریم، مدیریت امور به گونهای پیش رفته که مردم فشار جنگ را آنگونه که دشمن طراحی کرده بود، بهصورت فراگیر احساس نکردهاند و این دستاورد مرهون زحمات استانداران، وزرای دولت، از جمله وزارت کشور و همه مدیران میدانی است.
رئیسجمهور حضور مردم در صحنه طی بیش از پنجاه روز گذشته را یکی از مهمترین مؤلفههای حفظ امنیت، تقویت روحیه عمومی و خلق فضای تازه اجتماعی در کشور برشمرد و گفت: حضور گسترده مردم در خیابانها و میادین در حمایت از کشور، نظام و انقلاب، حماسهای بزرگ آفرید و سرمایه اجتماعی کمنظیری را برای عبور از این مقطع ایجاد کرد.
پزشکیان با محکوم کردن اقدامات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، این رفتارها را مصداق آشکار تناقض میان ادعا و عمل مدعیان حقوق بشر دانست و خاطرنشان کرد: کسانی که با صراحت دست به ترور مسئولان، دانشمندان، مردم بیگناه، دانشآموزان و شهروندان کشور ما، بلکه کشورهای منطقه میزنند، همانها مدعی دفاع از دموکراسی، انسانیت و قوانین بینالملل هستند و با کمال وقاحت، ملت ایران را به تروریسم متهم میکنند؛ این وضعیت، فاجعهای بزرگ در نظم کنونی جهان است.
رئیس جمهور ادامه داد: پرسش اساسی این است که چگونه چنین قدرتهایی با این حجم از وقاحت و بیپروایی مرتکب جنایت میشوند و در عین حال، بخشی از افکار عمومی جهان نیز این ادعاها را میپذیرد؛ تأسفبارتر آنکه برخی افراد فریبخورده یا خودباخته نیز همان گزارهها را در قالب تحلیلهای به ظاهر علمی و سیاسی تکرار میکنند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر انسجام کمنظیر ملت ایران اظهار داشت: مردم ایران نشان دادهاند که در برابر زورگویی، تهدید و ترور سر خم نخواهند کرد. امروز ایران 90 میلیونی، با همه اقوام، سلایق، زبانها، اصناف، دانشگاهیان، جوانان، روحانیون، تجار و نخبگان، یکصدا و یکدست در برابر دشمن ایستاده است و این وحدت ملی، بزرگترین سرمایه کشور محسوب میشود.
رئیس جمهور افزود: ظرفیت عظیم نهفته در تکتک ایرانیان و مدیران کشور، اگر مجال بروز و میدان عمل پیدا کند، میتواند کشور را در مسیر آبادانی، رشد و پیشرفت شتاب دهد؛ بنابراین باید اجازه داد این انرژی ملی آزاد و در مسیر سازندگی فعال شود.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت تقویت باور مدیریتی درونزا تصریح کرد: نخست باید در ذهن مدیران این باور شکل بگیرد که کشور با عزت و سربلندی اداره خواهد شد و هیچ فشاری نمیتواند ایران را از پای درآورد؛ زمانی که این باور ایجاد شود، راهحل هر چالش و مسئله نیز پیدا خواهد شد.
رئیسجمهور با اشاره به تلاش دشمن برای اخلال در تجارت و مبادلات اقتصادی کشور علاوه بر تهاجم نظامی، گفت: هرچقدر هم بخواهند مسیر تجارت ما را محدود کنند، ایران از ظرفیتهای مرزی، کریدورهای منطقهای و ابتکارات مالی و تجاری متعددی برخوردار است و میتوان با طراحی روشهای مالی جدید و رونقبخشی به تجارت، مشکلات را پشت سر گذاشت.
پزشکیان افزود: دشمن گمان میکند با محاصره دریایی یا فشار بر مسیرهای تجاری میتواند ایران را زمینگیر کند، در حالی که زمینگیر شدن زمانی رخ میدهد که ما با ذهن بسته با مسایل مواجه شویم. امروز استانداران مرزی کشور ابتکاراتی را در میدان اجرا میکنند که نشاندهنده ظرفیت بالای مدیریت استانی است و باید اجازه داد هر مدیری که توان حل مسئله دارد، توان خود را برای برونرفت از شرایط به میدان بیاورد.
رئیس جمهور سپس با اشاره به برخی توصیههای اجرایی خطاب به استانداران گفت: در این روند، بخشی از زیرساختهای ما در حوزه انرژی مورد هدف قرار گرفته و در شرایطی که پیش از این نیز با ناترازی مواجه بودیم، طبیعی است که اکنون با کسری بیشتری روبهرو شدهایم؛ از اینرو لازم است ظرفیتهای اجتماعی و مردمی، بهویژه مساجد و محلات، به کمک مدیریت کشور بیایند.
پزشکیان با طرح پیشنهاد اجرای یک پویش ملی برای ارتقای بهرهوری مصرف برق تصریح کرد: یکی از مصادیق مهم، اصلاح تجهیزات سرمایشی بهویژه کولرهای آبی است؛ تعویض موتورهای کمبازده با موتورهای پربازده میتواند راندمان را از حدود 20 تا 30 درصد به بیش از 60 تا 70 درصد برساند و بر اساس برآورد کارشناسان وزارت نیرو، این اقدام به تنهایی میتواند بین 7 تا 8 هزار مگاوات صرفهجویی برق ایجاد کند؛ رقمی که بخش قابل توجهی از کسری انرژی کشور را جبران خواهد کرد.
رئیسجمهور با اشاره به مشارکت 30 میلیونی مردم در پویش جان فدا، بر ضرورت بهرهگیری از این ظرفیت در مدیریت مصرف تأکید کرد و افزود: اگر مردم تنها بخشی از الگوی مصرف خود را اصلاح کنند، دیگر نیازی نخواهد بود برق و گاز صنایع قطع شود؛ تأکید ما این است که نباید چرخه اقتصاد و تولید مختل شود، چراکه توقف تولید مستقیماً بر معیشت مردم اثر میگذارد.
رئیس جمهور از استانداران خواست رویکرد مسجدمحوری و محلهمحوری را با جدیت بیشتری دنبال کنند و گفت: گروههای اجتماعی، جهادی، سمنها، انجمنها و نیروهای مردمی باید در هر محله برای افزایش تابآوری، صرفهجویی انرژی، تقویت همدلی و ایجاد همراهی اجتماعی فعال شوند؛ حتی میتوان از ظرفیت پنلهای خورشیدی در واحدهای سرمایشی استفاده کرد تا هم مصرف کاهش یابد و هم تولید برق خرد شکل بگیرد.
پزشکیان تأکید کرد: ملتی که وحدت داشته باشد و دست در دست هم بگذارد، هرگز به تسلیم وادار نخواهد شد. از اینرو هیچکس در کشور نباید خود را عقل کل بداند، هیچکس نباید تمامیتخواهی کند و هیچ جریان یا فردی حق ندارد مردم را به خودی و غیرخودی تقسیم کند؛ مردم نشان دادهاند که پای کشور ایستادهاند و این انسجام باید حفظ شود.
رئیسجمهور با اشاره به ضرورت کنترل مصرف سوخت نیز گفت: باید از هماکنون مدیریت مصرف بنزین و سایر حاملهای انرژی در دستور کار قرار گیرد، زیرا تأمین این منابع هزینهبر است و تنها با مشارکت عمومی و اصلاح الگوی مصرف میتوان کشور را در برابر فشارها با قدرت سرپا نگه داشت.
پزشکیان در همین زمینه از همه رسانههای جمعی بویژه رسانه ملی خواست موضوع تابآوری اجتماعی و مدیریت مصرف را بهصورت مستمر برای مردم تبیین و تبلیغ کند تا کشور بتواند بدون مشکل از تابستان و زمستان پیشرو عبور کند.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف در جهان اسلام اظهار داشت: امروز آمریکا و صهیونیسم بهدنبال آن هستند که مسلمانان را در برابر یکدیگر قرار دهند؛ در حالی که حتی اگر میان کشورهای اسلامی یا جریانهای داخلی گلایههایی وجود داشته باشد، اکنون زمان پرداختن به اختلافات نیست، بلکه زمان همگرایی، همکاری و مقابله با امیال شیطانی دشمن است.
پزشکیان افزود: نباید اجازه داد رژیم صهیونیستی و آمریکا با طراحی ترفندهای سیاسی و امنیتی، میان ملت ایران و سایر مسلمانان منطقه شکاف ایجاد کنند؛ چراکه اگر امروز ایران هدف قرار گرفته، به این معنا نیست که دیگر کشورهای منطقه در امان خواهند ماند. پروژه توسعهطلبانه صهیونیسم متوقف نخواهد شد و انتشار علنی و بیشرمانه نقشههای موسوم به اسرائیل بزرگ نشاندهنده همین زیادهخواهی آشکار است.
رئیسجمهور نقش استانداران مرزی را در ایجاد همگرایی با کشورهای همسایه بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: تا اینجا عملکردها خوب بوده، اما ظرفیتهای بسیار بیشتری برای توسعه همکاریهای مرزی، حل مسایل مالی، بازآرایی بازارهای مشترک و طراحی پیمانهای پولی دوجانبه برای توسعه تجارت وجود دارد.
پزشکیان با قدردانی از همراهی کشورهای همسایه و اسلامی تصریح کرد: کشورهای مختلف منطقه از جمله افغانستان، پاکستان، عراق، جمهوری آذربایجان و ترکیه همکاریهای مؤثری با ایران داشتهاند و اجازه ندادهاند دشمنان از مسیر آنان سناریوهای تنشزا را پیش ببرند و اینگونه نبود که ما در این جنگ تنها باشیم؛ این همراهیها شایسته تقدیر است و باید از این فرصتها برای تحکیم مناسبات منطقهای بهره گرفت.
رئیس جمهور افزود: آمریکا حامی واقعی کشورهای منطقه نیست، بلکه تلاش میکند کشورهای اسلامی و همسایه را درگیر نزاعهای فرسایشی کند تا منابع و امنیت منطقه در اختیار خودش باقی بماند؛ بنابراین بهترین راه این است که کشورهای منطقه خودشان مشکلاتشان را حل و امنیت منطقه را نیز خودشان تأمین کنند.
پزشکیان با تأکید بر اعتقاد راسخ خود به وحدت جهان اسلام گفت: همه کشورهای اسلامی برادران و خواهران ما هستند و این یک موضع سیاسی یا شعار در شرایط جنگی نیست، بلکه یک باور عمیق است. اگر مسلمانان دست در دست هم دهند، میتوانند اقتصاد، صنعت و آینده منطقه را به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل کنند.
رئیس جمهور در ادامه از تلاشهای وزیر کشور، معاونان این وزارتخانه، استانداران و همه مدیران اجرایی قدردانی کرد و گفت: همدلی و هماهنگی شکلگرفته در مجموعه مدیریت کشور ارزشمند و قابل تقدیر است.
پزشکیان با تأکید بر اینکه ترورها و فشارهای دشمن قادر به متوقف کردن کشور نیست، اظهار داشت: افراد میآیند و میروند، اما جریان خدمت و اداره کشور متوقف نمیشود. اگر امروز فردی در مسئولیتی قرار دارد، فردا هزاران نفر دیگر آمادهاند که همان مسیر را ادامه دهند؛ از همینرو باید اختیاراتی که به استانداران داده شده تثبیت شود، چرا که این امر خلاقیت، حل مسئله، کاهش هزینه، افزایش اثربخشی و ارتقای رضایتمندی مردم را به دنبال دارد.
رئیسجمهور همچنین بر ضرورت تسریع در اجرای بستههای حمایتی برای خانوادههای آسیبدیده از جنگ، فعالسازی ظرفیت محلات، مساجد، سمنها، انجمنها و مراکز سلامت برای رسیدگی به آسیبدیدگان و تقویت شبکههای همیاری اجتماعی تأکید کرد و افزود: فقدان عزیزان و خسارتهای انسانی، تنها با همدلی مردم و حضور اجتماعی قابل التیام نسبی است و این مسئولیت باید در بطن محلات پیگیری شود.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موضوع نان و کالاهای اساسی گفت: مدیریت صحیح باید بهگونهای باشد که زمینههای بروز تخلف از بین برود، نه اینکه پس از ایجاد بستر فساد، صرفاً بازرسی و کنترل افزایش یابد. هرجا زمینه تخلف حذف شود، احتکار، امضای طلایی، اخلال در واردات و نابسامانی قیمت نیز کاهش خواهد یافت و بازار با شفافیت بیشتری اداره میشود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت با تمام توان در خدمت مردم است، اظهار داشت: اگر با هم باشیم و درست عمل کنیم، هیچ قدرتی نخواهد توانست ملت ایران را به تسلیم وادار کند. مردم ایران با همراهی خود تحلیلگران جهان را شگفتزده کردهاند و دولت نیز هر آنچه در توان دارد برای خدمترسانی انجام خواهد داد؛ در کنار آن، با اتکا به همدلی داخلی و همراهی همسایگان و کشورهای منطقه، میتوان این مرحله را با اقتدار پشت سر گذاشت.
پزشکیان در خاتمه، ضمن قدردانی مجدد از مردم، رهبر معظم انقلاب، نیروهای مسلح، سپاه، بسیج، ارتش و نیروهای انتظامی خاطرنشان کرد: ایثار، رشادت، حضور و فداکاری این عزیزان نقش اساسی در حفظ امنیت کشور داشته و اگر این جانفشانیها نبود، دشمن میتوانست خسارتهای بیشتری وارد کند؛ از اینرو دولت قدردان همه مدافعان امنیت و خدمتگزاران این روزهای کشور است.